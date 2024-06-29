Realme, bu hafta başında Hindistan pazarında bütçe dostu C61 telefonunu resmi olarak piyasaya sürüyor. Güçlü ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Realme C61, uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. İşte cihazın tüm ayrıntıları.

Realme C61 neler sunuyor?

Realme, Hindistan’da C61’i Safari Yeşili ve Mermer Siyahı olmak üzere iki renk seçeneğiyle duyuruyor. Cihaz, 4GB + 64GB, 4GB + 128GB ve 6GB + 128GB olmak üzere üç depolama yapılandırmasında satışa sunuluyor. Temel model 93 dolar başlangıç fiyatına sahipken, 4GB + 128GB ve 6GB + 128GB seçeneklerinin fiyatı sırasıyla 103 dolar ve 109 dolar olarak belirleniyor. En pahalı modeli satın alan müşteriler, markanın resmi web sitesinden anında 12 dolar indirim kazanıyor. Ayrıca Flipkart, ICICI, HDFC, Axis, SBI ve Flipkart Axis kartları için 11 dolar indirim sunuluyor.

Realme, yeni C61 modelinin sağlam gövdesini pazara sunuyor. Marka, entegre metalik çerçeveye sahip bir ArmorShell Koruması ile geldiğini belirtiyor. Ayrıca, ekran için güçlendirilmiş camın yanı sıra suya ve toza dayanıklılık için IP54 derecesi ile birlikte geliyor. Ön tarafta HD+ çözünürlük, 560 nit maksimum parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6,78 inçlik uzun bir LCD panel bulunuyor. Kaputun altında UNISOC T612 SoC ile donatılıyor. Realme C61, depolama alanını artırmak için 4 GB’a kadar sanal RAM genişletmeyi ve microSD kart yuvasını destekliyor.

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Optik olarak, arkada 32 megapiksellik bir birincil kamera ve bir derinlik sensörü bulunurken, ön tarafta 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Standart 10W şarjı destekleyen bu cihaza 5.000 mAh büyüklüğünde bir pil paketi güç veriyor. Diğer dikkate değer özellikler arasında Android 14 işletim sistemi tabanlı Realme UI 14 özel dış görünümü, 3,5 mm kulaklık girişi ve TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikası yer alıyor.