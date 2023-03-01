Realme bir süredir yeni cihazlar üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi ise Realme C55. Cihazla ilgili birçok sızıntı yapıldı, cihazın birçok teknik özelliği gün yüzüne çıktı. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme C55’in lansman tarihi sızdırıldı.

Sızıntıya göre Realme C55 7 Mart tarihinde küresel pazar için tanıtılacak. Lansmandan hemen sonra ise satışları başlayacak. Sızıntıyı yapan kişi Realme C55’in bu yıl içerisinde Hindistan pazarında da satılacağını söyledi.

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Realme C55 Sızdırılan Teknik Özellikler

Realme C55, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.52 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış.

Realme C55, kaputun altında MediaTek Helio G88 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz 8 GB’a kadar sanal RAM sunacak. MediaTek Helio G88 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Birçok kullanıcının telefon alırken en dikkat ettiği konulardan birisi ise kamera. Kamera tarafında Realme C55 ahım şahım özellikler sunmuyor. Ancak kendi fiyat bandında yadsınamayacak bir kamerası var. Realme C55 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Şimdilik Realme C55 ile ilgili tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Takipte kalın.