Çinli teknoloji şirketi Realme’nin yeni amiral gemisi telefonu Realme GT 5 modelinin Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu, markanın Ocak 2023’ten beri Çin’de ilk GT serisi amiral gemisi olacak. Söylentilere göre, bu yeni cihaz, Realme GT 2 ve GT 2 Pro’nun ardılı olacak.

Çin’in sertifika platformları TENAA ve 3C, RMX3820 ve RMX3823 model numaralarına sahip yeni bir Realme telefonunu onayladı. Snapdragon 8 Gen 2 yongasını kullanan bu telefonların, farklı pil boyutları ve şarj özelliklerine sahip olacağı biliniyor. Ancak, sızıntılara göre, bu cihazların Realme GT 5 adı altında satışa sunulması bekleniyor.

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Ayrıca, Realme’nin bir GT 5 Pro modeli üzerinde çalıştığı ve bu cihazın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Bu modelin 2023 sonunda ya da 2024 başında kullanıcılara sunulabileceği düşünülüyor.

Yeni Realme GT 5’in, 1.5K çözünürlüğe sahip 6.74 inç OLED ekran ve 144 Hz yenileme hızı gibi özelliklerle geleceği belirtiliyor. Cihazın, 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı sunması bekleniyor.

Öte yandan, cihazın kamera özelliklerinin 16 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (Sony IMX890, OIS), 8 megapiksel ve 2 megapiksel üçlü arka kamera kurulumu olacağı bildiriliyor. RMX3820 varyantının 240W şarj destekli 4.600mAh batarya ile, RMX3823 modelinin ise 150W şarj destekli 5.200mAh batarya ile donatılacağı belirtiliyor.