Can Yaman El Turco dizisinin beklenmedik bir şekilde yayından kaldırılması, dikkatleri bir kez daha oyuncunun üzerine çekti. GAİN platformu, kamuoyunda büyük ses getiren gelişmenin ardından, diziyi platformdan tamamen kaldırma kararı aldı. Peki El Turco GAİN neden kalktı?

İçindekiler Can Yaman açıklaması sonrası El Turco yayından kalktı

Can Yaman açıklaması sonrası El Turco yayından kalktı

Can Yaman açıklaması ile dizisi El Turco yayından kalktı. Türkiye ve İtalya ortak yapımı olan El Turco, 2 Nisan’da GAİN üzerinden izleyiciyle buluşmuştu. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman verdiği röportaj sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oyuncu “İtalya mı Türkiye mi” sorusuna tereddüt etmeden “İtalya” cevabını verdi, birçok izleyici tarafından “Türkiye’yi küçümseme” olarak yorumlandı. Tepkiler büyüyünce GAİN de sessiz kalmadı ve şu ifadelerle açıklama yaptı: “Son günlerde El Turco dizimizin oyuncularından Can Yaman’ın verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler, kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere ve hassasiyetlere yol açmıştır. GAİN olarak tüm görüş ve eleştirileri açık yüreklilikle karşılıyor ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsiyoruz.”

Can Yaman El Turco projesinde, Osmanlı döneminde geçen kurgu bir hikâyeyle ekranlara gelmişti. El Turco karakterine hayat veren Yaman, Viyana Kuşatması sonrası Avusturya’ya sığınan ve burada yerel halkla bağ kuran bir askeri canlandırıyordu.

Dizinin çekimleri Avrupa’da gerçekleştirilmişti. Can Yaman’ın İtalya’daki hayran kitlesi dikkate alındığında, oyuncunun kariyerine orada devam etmesi şaşırtıcı bulunmasa da, Türkiye’deki izleyicilerin tepkisi büyük oldu.

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