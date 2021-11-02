realme C25s Neler Sunuyor? | Segmentinin En İyisi Mi?

Bu cihaz realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.

realme C25s C ailesinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor. Sunmuş olduğu teknik özellikleriyle segmentindeki diğer rakiplerinden ayrılmasıyla dikkat çekiyor.

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Tasarım kısmında diğer C ailesi akıllı telefonlar ile büyük oranda benzerlik sunsa da sağlamlık olarak da kendini kanıtlıyor. TÜV Rheinland Akıllı Telefon Yüksek Güvenilirlik Sertifikası sayesinde sağlam bir yapısı bulunan telefon ile düşme, kırılma ve yamulma gibi risklerin önüne bir nebze de olsun geçebiliyorsunuz.

Ön tarafta ise 6,5 inçlik bir büyülüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekran bulunuyor. Ek olarak bu ekranda 270PPI piksel yoğunluğu sunabilirken maksimum 570 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Performans kanadında ise realme, C25s mdoeline MediaTek ile işbirliği içerisinde çalışıp cihazın içerisine MediaTek Helio G85 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 grafik birimini yerleştirilmiş. Bu sayede giriş-orta segmentte bile iddialı performans sunabiliyor. Ek olarak 4 GB RAM ve 128GB depolama ile birlikte günlük kullanımda ve oyunlarda size rahat bir kullanım sunuyor.

Arka üst tarafa yerleştirilen üçlü kamera kurulumu kare içerisinde yer alıyor. Ana kamerasında 48 MP f/1.8 bulunduran realme C25s, 2 MP, f/2.4 makro kamerasına ve 2 MP, f/2.4 derinlik kamerasına sahip. Bu kameralar ile 1080p 60fps videolar çekebilmeniz de mümkün. Ön tarafta ise 8MP f/2.0 değerinde bir kamera bulunuyor. Bu kameralar portre modunda siyah beyaz fotoğraf çekebilmesi sayesinde güzel işler çıkarıyor.

realme C25s en güçlü yanını bataryasıyla ortaya koyuyor. 6000 mAh büyüklüğündeki bataryası ile 2 günlük bir pil ömrü sağlıyor. Ayrıca 18W hızlı şarj aleti ile kısa süre içerisinde dolum sağlayabiliyor. realme’nin verdiği değerlere göre de realme C25’ler bekleme modunda 51 gün dayanabiliyor.

Peki sizler realme C25s hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentindeki en iyi işlemci ve batarya performansını sunabiliyor mu? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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