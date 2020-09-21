Realme C17 tanıtıldı!

Realme bugün hareketli bir gün geçiriyor. Çinli şirket Hindistan’da üç farklı modelden oluşan Narzo 20 ailesini tüm dünyaya sunarken komşu ülke Bangladeş’te Realme C17 resmi olarak tanıtıldı. Devasa bataryası ve büyük ekranıyla öne çıkan cihaz dörtlü bir kamera sistemiyle geliyor.

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Realme C17 hangi özelliklerle tanıtıldı?

C serisinde daha çok fiyat/performans odaklı cihazlara önem veren Realme, bu serinin en yeni üyesi C17 ile giriş seviyesine göre özellikleriyle öne çıkan bir telefon tanıttı. Realme C17, kalbinde 8 çekirdekli 1.8 GHz hızındaki Snapdragon 460 yonga setini taşıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Cihaz, fotoğraflarda da görüldüğü üzere arka tarafta L şeklinde dizilmiş dört farklı kamera sunuyor. Asıl kullanımda olacak olan iki kamera 13 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8MP’lik ultra geniş açı kamerası iken 2 MP’lik makro çekim kamerası ve 2MP’lik monokrom kamera spesifik durumlarda kullanılabilecek.

Ön tarafta ise son trendlere ayak uydurmaya çalışırken fiyatı da düşük tutma hedefindeki Realme, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında 8 MP’lik ön kamera bulunuyor. Çentik yerine bu tasarıma geçilmesiyle de elde edilen %90.5’lik ekran/gövde oranı ise seviyesine göre dikkat çekiyor.

Batarya konusunda iddialı rakamlar vaat eden Realme C17, 5000 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip. Bu batarya 18W’lık hızlı şarj desteğine de sahip. Ayrıca Realme, bu desteği sağlayan şarj aletini kutuda sunarak kullanıcıları ek masraftan kurtarmış oluyor. Deniz mavisi ve göl yeşili olmak üzere iki renkte satışa sunulacak olan cihaz 190 dolar gibi uygun bir fiyata sahip.