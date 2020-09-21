Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)

Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize katılan Aydın Aydoğdu bu yılın en merak edilen telefonlardan biri ile deneyimini aktarıyor.

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Almanya’da yaşayan Aydın, bir diğer telefonu olarak Galaxy Note 10 cihazını da kullanıyor. Detayları gelin hep beraber Aydın’dan dinleyelim. İyi seyirler…