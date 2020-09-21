Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Lite telefonuyla Şahin Ulaş oldu. Bakalım Şahin, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?
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Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)
Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize katılan Aydın Aydoğdu bu yılın en merak edilen telefonlardan biri ile deneyimini aktarıyor.
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Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)
Almanya’da yaşayan Aydın, bir diğer telefonu olarak Galaxy Note 10 cihazını da kullanıyor. Detayları gelin hep beraber Aydın’dan dinleyelim. İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)
Sizin Yorumunuz serimizin iPhone 12 gelmek üzere iken yeni konuğu iPhone 11 telefonuyla Mahmut Cırık oldu. Bakalım Mahmut, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?
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iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)
Mahmut daha önce de Sizin Yorumunuz serimize katılarak iPhone 8 Plus deneyimini anlatmıştı. O videoya da https://youtu.be/BZT6c-2Y0V8 adresinden ulaşabilirsiniz.