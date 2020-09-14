Realme C17, 21 Eylül’de tanıtılıyor!

Edindiğimiz son bilgilere göre, Realme C17 önümüzdeki günlerde tanıtılmaya hazırlanıyor. Bugün, Realme Bangladeş ekibi Facebook hesabından şirketin en yeni modelinin 21 Eylül’de tanıtılacağını duyurdu.

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İşte Realme C17 özellikleri

Güvenilir bir kaynağın sızdırdığı ekran görüntüleri sayesinde ise cihazın özelliklerini öğrendik. Realme C17, 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir panele sahip. Bu panel ayrıca 6.5 inç büyüklüğünde ve 720 x 1600 piksellik HD+ bir çözünürlüğe sahip. Güneş altında dahi net görüntüler için 600 nit parlaklığa da sahip olan ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında ön kamera bulunuyor. İnce çerçeveleriyle de göze çarpan C17, %90’lık bir ekran/kasa oranına sahip.

Kalbinde 1.8 GHz saat hızına sahip 11 nm’lik Snapdragon 460 yonga setini barındıran modelde bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Tüm işlemlerini yapmak için 5000 mAh’lik dev bir bataryadan güç alan cihaz type C girişinden 18W’lık hızlı şarj desteğini de bulunduruyor. Bu batarya, 34 günlük bekleme süresi, 35.7 saat telefon araması, 18.6 saat video oynatma ve 83.4 saat müzik oynatma gibi istatistikleriyle oldukça dikkat çekiyor.

Realme C17, 8 MP’lik yapay zeka destekli ön kamerası sayesinde güzellik ve portre çekimleri yapabilecek. Arka tarafta bulunan dörtlü kamera sisteminde ise 13 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 8 MP değerinde 119 derecelik bir süper geniş açılı lens, 4 cm odak uzaklığına sahip 2MP’lik bir makro lens ve 2 MP’lik siyah beyaz portre lens bulunuyor.

Tanıtımına 1 hafta kalan cihaz, Android 10 işletim sistemiyle ve Realme UI arayüzüyle gelecek. Diğer C serisi modellerde de olduğu gibi microSD kart desteğine de sahip olacak. Realme C17’nin fiyatını henüz bilmiyoruz ancak göl yeşili ve deniz mavisi gibi iki farklı renkte satışa sunulması bekleniyor.