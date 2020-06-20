Akıllı Telefonlar
Realme C11 Helio G35 SoC ile geliyor!
Realme yeni cihazı C11 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile cihazın işlemcisini duyurdu.
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Helio G35 ile piyasaya çıkan ilk cihaz Realme C11!
Realme orta giriş seviye akıllı telefon serisi C ailesine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde aldığı bazı sertifikalar ile bunun sinyalini bizlere göstermişti. Realme C11 adıyla gelmesi beklenen cihazın görünüşe göre işlemcisi belli oldu. Firma Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla, MediaTek ürünü olan Helio G35 işlemcisini yakın zamanda bir cihazın içinde göstereceklerini duyurdu. Paylaşımda tam anlamıyla C11 cihazından bahsedilmese de uzmanlar C11 akıllı telefonunun Helio G35 işlemcisi ile gelmesine kesin gözüyle bakıyor.
Here's another Dare to leap moment! Are you ready? We will be bringing a new smartphone with #WorldsFirst MediaTek Helio G35. Stay tuned! #realmeMalaysia
realme paylaştı: 19 Haziran 2020 Cuma
Öte yandan cihaz ile alakalı görsel de paylaşan firma, kamera kısmını gizleyerek ilginç bir yol izledi. Arka panelin kamera hariç olan kısmı görünürken, herhangi bir parmak izi okuyucusuna da rastlanmadı. MediaTek Helio G35 işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk telefon olmaya hazırlanan Realme C11 hakkında detaylı teknik özellik bilgisi henüz yer almıyor. Daha önce alınan sertifikalardan dolayı 5000 mAh batarya ile geleceği öğrenilen cihazın 10W hızlı şarj desteğine sahip olacağı kesinleşti. Yakın bir zamanda X3′ün tanıtımını yapacak firma, görünüşe göre C11 akıllı telefonunu da bizlere gösterecek.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, şarj özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
OnePlus‘ın orta segment için piyasaya sürmeyi planladığı OnePlus Nord, şarj özellikleriyle birlikte TUV Rheinland tarafından onaylandı. Cihazın isminin ilk zamanlarda OnePlus Z olacağı konuşuluyordu fakat şu anda OnePlus Nord olacağı belirtiliyor.
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OnePlus Nord hangi şarj özellikleriyle gelecek?
TUV Rheinland tarafından paylaşılan belgede cihazın 30W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtildi. OnePlus Nord, AC2003 model numarasına sahip ve paylaşılan listeye göre pek çok ülkede satışa sunulacak. Yine bugün BIS (Bureau of Indian Standards) tarafından görüntülenen cihaz, Hindistan‘da AC2001 model numarası ile sertifikalandı.
Önceki sızıntılara göre Nord 5G, 6.5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran içi parmak izi okuyucusu bulunacak. Kamera tarafında ise arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera mevcut. Ana kameranın yanında ultra geniş açılı kamera, makro ve derinlik sensörleri ile dörtlü bir kamera kurulumu bulunması bekleniyor.
Nord, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak ve 12 GB RAM ile gelecek. Cihazın 128 GB depolama alanı mevcut olacak. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pili bulunacak. Telefon, arayüz olarak Android 10 destekli Oxygen OS arayüzünü kullanacak. Cihazın fiyatlandırmasının ise 25.000 INR(330$) olacağı söyleniyor.
OnePlus Nord‘un önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor. Fakat şirket tarafından resmi bir açıklama bulunmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil.
Akıllı Telefonlar
ASUS ZenFone 7 Geekbench’te görüntülendi!
2014 yılında Intel işbirliği ile akıllı telefon dünyasına giriş yapan ASUS, yıllar geçmesine rağmen istenen başarıya bir türlü erişemedi. Republic of Gamers markasıyla şansını bir de oyuncu tarafında deneyecek markanın yeni cihazı ASUS ZenFone 7, Geekbench sonuçlarıyla ortaya çıktı!
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ASUS ZenFone 7 geliyor: Qualcomm Snapdragon 865 ve 16 GB RAM!
ASUS’un ZenFone markası ile piyasaya sürdüğü son telefon, Mayıs 2019’da duyurduğu ZenFone 6 modeli olmuştu. Dönen kamerasıyla ilgi çeken telefondan sonra Tayvanlı marka 1 yılı aşkın süredir yeni cihaz duyurusu yapmadı. Geekbench testlerinde görüntülenen gizemli bir ASUS modeli ise bu bekleyişe değecek türden özellikler vadediyor.
Şimdilik ASUS ZenFone 7 olarak adlandırılacağı tahmin edilen telefonun Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olduğu görülüyor. 5G modem ile gelen işlemciye eşlik eden 16 GB RAM ise dikkatleri üzerine topluyor. ZenFone 7, bu ikili sayesinde Geekbench testinden tek çekirdekte 975 puan, çoklu çekirdekte ise 3.346 puan ile ayrılmayı başarmış.
Bu detaylar dışında ASUS ZenFone 7 hakkında kamera ve tasarım gibi kilit özelliklerin hiçbiri bilinmiyor. İddialara göre önümüzdeki ay tanıtılacak olan ROG Phone 3 ile beraber bu telefon da görücüye çıkacak. Ancak bu bilgi de herhangi bir resmiyet taşımıyor.
Bilindiği üzere ROG Phone 3’te 6.59 inçlik AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci, 16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB depolama, 64 megapiksellik üçlü arka kamera ve 6.000 mAh batarya gibi üst seviye donanımlar bulunuyor. ZenFone 7’nin diğer teknik özelliklerinin de bundan aşağı kalmayacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, kısa bir videoda görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde Asus ROG Phone 3, TENAA ve AnTuTu‘da görüntülenmişti. Bugün ise cihazın tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı. Videoda telefonun arka tasarımını ve ön tarafta ekranını açık bir şekilde görüyoruz.
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Asus ROG Phone 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
ROG Phone 3, arka tarafta yepyeni bir üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Ayrıca cihazın arkasında RGB aydınlatmalı ROG logosu bulunuyor. Telefonun tasarımındaki en önemli detaylardan biri Tencent Games logosunun bulunması olabilir. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Asus ROG Phone II‘nin Tencent Games ile ortak olarak çıkarılan bir modeli bulunuyordu. Bu telefon biraz daha ucuz ve içinde Tencent Games içeriklerinin bulunduğu bir model olarak karşımıza çıkmıştı. Görünüşe göre Asus, ROG Phone 3‘ün de Tencent modelini piyasaya sürecek.
Asus ROG Phone 3 videosunun haricinde bugün, Asus Zenfone 7 Geekbench testinden geçti. Cihaz “asus ZF” model numarasına sahip olacak ve Snapdragon 865 yonga setini kullanacak. Ne yazık ki Geekbench testinde cihazın sadece küçük CPU’sunun saat hızı gösteriliyor. Bu nedenle büyük çekirdeklerin saat hızı veya overclock yapıp yapmadılarını öğrenemiyoruz.
Asus Zenfone 7, 16 GB RAM miktarına sahip olacak. Cihazın tekli çekirdek skoru “973“, çoklu çekirdek skoru ise “3346” olarak belirlendi. Yeni Zenfone, oyun odaklı bir telefon olarak piyasaya sürülebilir. Oldukça güçlü bir donanıma sahip olması onu bu alanda oldukça yukarılara taşıyabilir. Söylentilere göre Zenfone 7 ve ROG Phone 3, Temmuz ayında duyurulacak.