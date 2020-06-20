Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite, Realme 6 kamera video kıyaslama
Kamera Kıyaslama
Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Huawei P40 ve Oppo Reno 3 Pro video kıyaslama
2020 yılının en dikkat çeken telefonlarından Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10 ve Huawei P40 ile Oppo’nun ülkemize yeni giriş yapan Reno 3 Pro modelini dörtlü kamera kıyaslaması ile karşılaştırıyoruz.
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Arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30 fps olarak kaydettiğimiz videolar konusundaki performans farklarını videomuzda görebilirsiniz.
**Hem Mi 10 hem de Find X2’nin Pro varyasyonları olduğu için P40 Pro yerine P40 karşılaştırmaya dahil edilmiştir.
Kamera Kıyaslama
Realme 6 Pro, Realme 6, Realme 6i ve Realme XT video kıyaslama
Kamera Kıyaslama
Huawei P40 Pro, P40, Mate 30 Pro, Honor V30 Pro video karşılaştırma
4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei Mate 30 Pro, ve Honor V30 Pro modelleri karşı karşıya kalıyor. Bakalım hangi model, hem ön hem de arka kamerada en iyisi?
Kamera Kıyaslama9 saniye önce
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite, Realme 6 kamera video kıyaslama
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