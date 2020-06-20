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Kamera Kıyaslama

Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite, Realme 6 kamera video kıyaslama

4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite ve Realme 6 modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım hem arka, hem ön kamera, hem de mikrofon kaliteleri birbirlerine karşı nasıl?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Kamera Kıyaslama

Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Huawei P40 ve Oppo Reno 3 Pro video kıyaslama

14 Mayıs 2020

Yazan:

Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Huawei P40 ve Oppo Reno 3 Pro video kıyaslama

2020 yılının en dikkat çeken telefonlarından Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10 ve Huawei P40 ile Oppo’nun ülkemize yeni giriş yapan Reno 3 Pro modelini dörtlü kamera kıyaslaması ile karşılaştırıyoruz.

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Arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30 fps olarak kaydettiğimiz videolar konusundaki performans farklarını videomuzda görebilirsiniz.

**Hem Mi 10 hem de Find X2’nin Pro varyasyonları olduğu için P40 Pro yerine P40 karşılaştırmaya dahil edilmiştir.

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Kamera Kıyaslama

Realme 6 Pro, Realme 6, Realme 6i ve Realme XT video kıyaslama

1 Mayıs 2020

Yazan:

Realme 6 Pro, Realme 6, Realme 6i ve Realme XT video kıyaslama

Bir Hardware Plus klasiği olan dörtlü kamera karşılaştırma serimize Realme 6 ailesi ile devam ediyoruz. Realme’nin yeni tanıttığı Realme 6, Realme 6 Pro, Realme 6i ve bir önceki neslin lideri Realme XT arasında video performanslarına hep beraber göz atıyoruz.

İyi seyirler…

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Kamera Kıyaslama

Huawei P40 Pro, P40, Mate 30 Pro, Honor V30 Pro video karşılaştırma

30 Nisan 2020

Yazan:

4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei Mate 30 Pro, ve Honor V30 Pro modelleri karşı karşıya kalıyor. Bakalım hangi model, hem ön hem de arka kamerada en iyisi?

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