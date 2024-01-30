Realme 9 Pro Android 14 güncellemesi alacak mı sorusu çok sık soruluyordu. Realme cephesi açıkladığı Android 14 güncelleme takviminde bu modelin de güncelleme alacağını açıklamıştı. Sonunda beklenen oldu ve Realme 9 Pro Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 güncellemesini aldı. İşte güncellemenin getirdikleri.

Realme 9 Pro Android 14 Tabanlı Realme UI 5.0 Güncellemesiyle Coştu

Realme, cephesi Realme 9 Pro 5G kullanıcıları için yeni Realme UI 5.0 güncellemesine erken erişim imkanı sunuyor. Android 14 işletim sistemi tabanlı bu güncelleme, bir dizi yenilik ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor, ancak beta aşamasında olduğu için bazı uyarıları da içeriyor.

Realme UI 5.0, kullanıcılara daha rafine ve doğal bir renk deneyimi sunmak için yükseltilmiş bir Aquamorphic Tasarım sunuyor. Bu yeni güncelleme, Aquamorphic temalı zil sesleri ve geliştirilmiş sistem bildirim sesleri ile birlikte geliyor.

Ayrıca, kullanıcılar daha iyi uygulama başlatma hızları, genel sistem kararlılığı ve gelişmiş sistem animasyonları gibi iyileştirmeleri de deneyimleyecekler. Realme UI 5.0, platform kardeşi olan Oxygen OS 14 ve ColorOS 14 güncellemelerinden birçok yeniliği miras alıyor. Realme 9 Pro bütün bu yenilikleri bünyesinde barındırıyor.

Güncelleme, Fluid Cloud ile anlık bilgilere hızlı erişim sağlayan Immediate Shelf gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca, genişletilmiş widget seçenekleri sunan bu yeni arayüz, kullanıcıların deneyimini daha da geliştiriyor. Fotoğraf ve video izin yönetimi ile güvenlik ve gizlilik iyileştirmeleri de bu güncelleme ile sunulan yenilikler arasında yer alıyor.

Ancak, erken erişim sürümünde bazı bilinen sorunların olduğunu da belirtmek önemli. Özellikle, masaüstünün kaydırılamaması gibi kayda değer bazı hatalar bulunuyor. Ayrıca, Glance Lock-screen özelliği henüz kullanılamıyor ancak gelecekteki güncellemelerde bu durumun düzeltilmesi bekleniyor.

Realme 9 Pro kullanıcıları, Realme UI 5.0 güncellemesini deneyimlemek için Erken Erişim programına katılabilirler. Ancak, her beta yazılım gibi, bu güncellemede hatalar olabilir ve bazı uygulamalar düzgün çalışmayabilir. Bu nedenle, güncellemeyi günlük olarak kullandığınız cihazınıza yüklemekten kaçınmanızı öneriyoruz.

Realme 9 Pro Android 14 erken erişimi için Hindistan’da 27 Ocak 2024 tarihinden itibaren kabul edilmeye başladı. Bu süreçte, başvuruların gruplar halinde kabul edildiği ve yerin sınırlı olduğu unutulmamalı. Başvuruların kabul edilmesi için belirli kriterlere de uyulması gerekiyor.

Bunlar arasında cihazın belirtilen UI sürümüne güncellenmesi, Geliştirici Modunun etkinleştirilmesi ve belirli bir şarj seviyesine sahip olunması gibi şartlar bulunuyor.. Her başvuranın güncellemeyi alacağı garanti edilmiyor, bu nedenle sabırlı olmak önemli. Büyük ihtimalle Türkiye’de bir beta süreci görmeden direkt olarak cihazların Android 14 güncellemesi alacağını göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme 9 Pro cihazınızda Android 14 güncellemesini almak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!