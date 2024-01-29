Yurt dışı OnePlus 12 almayı düşünenler için kötü haber geldi. OnePlus telefonların özellikler yurt dışında satılan modellerinin ülkemizde çokça satıldığı bir gerçek. Bu modellerin bazıları ABD modeli olurken bazıları Çin modeli olabiliyor. Yurt dışı telefon satışlarının patlayıp gittiği ülkemizde yurt dışı OnePlus 12 almayı düşünenler için kötü haber geldi. OnePlus 12 Çin sürümünde bölge kilidi olduğu ortaya çıktı.

İçindekiler Yurt Dışı OnePlus 12 Modelleri Alacaksanız Bölge Kilidine Dikkat Edin

Yurt Dışı OnePlus 12 Modelleri Alacaksanız Bölge Kilidine Dikkat Edin

OnePlus, Çin pazarındaki OnePlus 12 serisine bir bölge kilidi uyguladı ve bu hamle, telefonun küresel lansmanının hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti. Küresel sürümün kullanıma sunulmasının ardından Çin’deki OnePlus 12 modellerine bölge kilidi uygulandığı gözlemlendi.

Özellikle geçen yıl yaşanan deneyimler göz önüne alındığında, kullanıcılar OnePlus 11’de benzer sorunlarla karşılaştıklarını ve telefonun arama işlevinin kısıtlandığını bildirdiler. OnePlus telefonlarının geçmişte genellikle Çin’de satılan modellerinin kilidi açıktı ve küresel ağlarla uyumluydu.

Ancak OnePlus 11 ile birlikte başlayan bölge kilidi uygulamasının OnePlus 12’de de devam ettiği görülüyor. Yani eğer yurt dışı OnePlus 12 almayı düşünüyorsanız, cihazın Türkiye’deki mobil ağlarla uyumlu çalışmama ihtimali var. Bu da cihazı kullanılmaz duruma getiriyor.

Bu değişikliğin nedeni hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, bölge kilidi, Çin dışında daha uygun fiyatlı Çin modellerini tercih eden kullanıcılar için sorun yaratıyor. Bu durum, seyahat eden kullanıcılar için özellikle problemli olabilir, çünkü telefonları uluslararası alanda kullanılamayabilir.

Kullanıcılar, bölge kilidini açmak için bir kilit açma kodu girebilirler. Ancak, bu desteğin resmi Çin kanalları aracılığıyla mı yoksa üçüncü taraf mağazalardan satın alınan telefonların kilidini açmak için de geçerli olup olmadığı konusunda belirsizlik bulunuyor. Bu konu henüz netlik kazanmış değil.

Bu nedenle, Çin modeli OnePlus kullanıcılarının, özellikle yurt dışına seyahat etmeyi düşünüyorlarsa, bölge kilidi sorununu dikkate alarak karar vermeleri önem taşıyor. OnePlus 12 yurt dışı modelini satın almayı düşünenler bölge kilidini göz önüne alarak hareket etmeliler.

Biz yine de OnePlus cephesi bu telefonu resmi olarak Türkiye’ye getirdiğinde bu yollarla almanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem telefonun garantisi olacak hem de Türkiye’deki mobil ağlarla yüzde yüz uyumlu şekilde bu cihazı kullanabile

OnePlus’un bölge kilidi politikasının kullanıcılar üzerindeki etkisi ve gelecekteki açıklamaları yakından takip edilmeli. Bu sayede kullanıcılar, satın aldıkları telefonların uluslararası seyahatlerinde kullanılabilirliği konusunda bilinçli bir şekilde hareket edebilirler.

İlginizi Çekebilir: iOS 18 güncellemesi iPhone’ları kökten değiştirecek

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bölge kilidi uygulaması yeni modellerde de devam edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!