realme 8 Pro vs vivo v21e vs Galaxy A52 | Amansız Münazara #2

Amansız Münazara serimizde yeni nesil orta seviye telefonlar ile beraberiz. realme 8 Pro, vivo v21e ve Galaxy A52’yi bakalım HWP ekibi nasıl savunacak?

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Bu videomuzda yeni bir konsept deneyerek; bir tartışma ortamında realme 8 Pro, vivo v21e ve Samsung Galaxy A52’yi editörlerimiz sizler için kıyasladı. Herkesin favori telefonunu savunduğu bu formatta, bakalım kim elindeki telefonu diğerlerine karşı daha iyi savundu.

Konseptimiz şu şekilde:

Aydoğan Aykanat’ın moderatörlüğünde Eray Galaxy A52’yi, Eren İmdat vivo v21e’yi ve Dilşah İlan realme 8 Pro’yu savundu. Her editörün elindeki cihazı savunmak için 2,5 dakika konuşma hakkı var.

Savunmalar bittikten sonra, her editöre kendilerine karşı yöneltilen argümanlara cevap vermek için 1 dakikalık süre tanındı. Böylelikle Eray, Eren ve Dilşah ellerindeki cevap hakkıyla diğer editörlere cevap verme hakkına sahip.

Kazananı ise, yorumlarınızla sizin belirleme şansınız var. Kim elindeki telefon modelini daha iyi savunduysa, onun için yorumlar kısmında destekte bulunabilirsiniz ve bir sonraki münazaranın konusu olacak cihazları siz seçebilirsiniz. Bir sonraki münazaramıza kadar kendinize iyi bakın.