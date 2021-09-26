Poco X3 GT vs Poco F3 | Dimensity 1100 Mü, Snapdragon 870 Mi?

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Poco’nun orta-üst segmentte en gözde 2 cihazı olan Poco F3 ve Poco X3 GT’yi sizler için karşılaştırdık. Bulundukları segmentte fiyat / performans olarak çoğu müşterinin odağına girmeyi başarabilen bu 2 cihazın baz modelleri arasında 500 TL gibi bir fark mevcut.

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Poco’nun gözdeleri karşı karşıya

Poco marka telefonlar söz konusu olduğunda, ürün gamının çok geniş olmadığını söyleyebiliriz. Poco M3, Poco M3 Pro, Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Poco X3 GT ve Poco F3 modelleriyle pazardaboy gösterdiğini gördüğümüz Poco’nun ürün gamını genişletmeye ve X3 Pro, F3 gibi başarılı modeller ortaya çıkarmaya ihtiyacı var gibi görünüyor. Yine de piyasada hali hazırda var olan modelleriyle iyi bir başarı yakalayan şirketin orta-üst segmentte en çok rağbet gören 2 cihazını sizler için karşılaştıracağız.

Tasarım

Poco modellerini şuana kadar ağır kasa yapılarıyla tecrübe etmiştik. Fakat bu 2 cihazın da en güzel tarafı Poco modellerinin arasında en hafif ve kolay kullanımlı modeller olmaları. Böylelikle 2 cihaz da ergonomik anlamda eski Poco modellerine kıyasla avantaja sahip oluyorlar. Yine de tasarım konusunda 2 cihaz arasında kalanlar için F3’ün bir adım önde olduğunu söyleyelim. Ayrıca X3 GT’de bulunan dikey tırtıklı yüzey zaman zaman telefonun elinizden kaymasına sebep oluyor. Buna karşılıksa Poco X3 GT pek fazla leke tutmazken Poco F3’ün siyah versiyonu çok fazla parmak izi tutuyor.

Ekran

2 cihazın net bir çizgiyle ayrıldığı nokta ise ekran tarafı. Poco X3 GT 120 Hz IPS LCD ekrana sahipken Poco F3 120 Hz E4 AMOLED bir ekrana sahip. Ekran boyutlarıysa birbirlerine çok yakın seviyede. Durum böyle olunca da AMOLED sevenler çoğunlukla Poco F3’e yönelecektir diye tahmin ediyoruz.

Ses

2 cihazda da stereo hoparlörler bulunmasına karşın Poco F3’ün hoparlör konusunda bir adım ötede olduğunu söyleyelim. Hatta sizler için hazırladığımız “En iyi stereo hoparlör kimde?” videomuzda da, çoğu kişi için 1. sırada yer almayı başaran Poco F3, rakipleri arasından en beğenilen stereo hoparlöre sahip olmuştu.

Performans

Poco F3’te Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisi bulunurken Poco X3 GT’de MediaTek’in Dimensity 1100 işlemcisi bulunuyor. 2 işlemciyi kıyasladığımız zaman ise, Snapdragon 870’in Dimensity 1100’den çok daha üstün olduğunu gördük. Bu üstünlük iki cihazla oyun oynadığınız zaman da bariz bir şekilde hissedilebiliyor.

Kamera

Kamera tarafında, yaptığımız 4’lü karşılaştırmalar da dahil olmak üzere gördük ki; Poco X3 GT şuanda en iyi fotoğraf ve video çeken Poco konumunda. Poco F3’se, birçok yönden tam bir amiral gemisi olsa da; iş kameraya gelince orta segmentte sıkışıp kalıyor gibi görünüyor. O yüzden bizim tercihimiz kamerayı sık kullanan kullanıcılar için Poco X3 GT oldu.

Pil ve hızlı şarj

Pil tarafında X3 GT 5.000 mAh kapasitesiyle Poco F3’e göre daha büyük bir batarya sunuyor. Üstüne üstlük X3 GT’nin 67 W hızlı şarj desteği sunabilmesi de bu büyük pilin çok kısa sürede tam şarja ulaştırılabilmesine olanak tanıyor. Bu değer Poco F3’te ise sadece 33 W.

Özet

Bize kalırsa aradaki 500 TL fiyat farkına karşılık Poco F3’ü seçmek çok daha akıllıca bir tercih olacaktır. Poco F3’ün sunduğu özellikler birçok kullanıcıyı tatmin etmeye müsaitken; X3 GT’ye karşılık olarak eksik kalan tarafları günlük kullanımda size X3 GT’yi aratmayacaktır.