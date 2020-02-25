Realme 6i, görüntü ve özellikleri sızdırıldı!

Fiyatına göre yüksek performanslı ürünleri ile dikkat çeken Çin’li marka Realme, 6 Ocak’ta tanıttığı Realme 5i modelinin hemen ardından Realme 6i modeli için çalışmalara başlamış. FCC (Federal iletişim komisyonu) tarafından sertifikasyon sürecinde olan modelin görüntü ve özellikleri sızdı.

Realme 6i, sızdırılan özellikleri neler?

Here's your realme 6i via @FCC (1/2)

48MP Quad Camera setup

Waterdrop notch

5000mAh battery with new 18W charger

microUSB port

195 gms

164.4 x 75.4 x 9.0 mm pic.twitter.com/03HYE8W0T9 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 24, 2020

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RMX 2040 model numarasına sahip olan telefon 5000 mAh batarya ile gelecek. Şarj cihazının görüntüsü de sızan cihaz, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bir önceki model olan Realme 5i de aynı batarya kapasitesine sahipti ancak yalnızca 10W şarj teknolojisine destek veriyordu. Yeni cihaz da maalesef eskisinde olduğu gibi mikroUSB bağlantı teknolojisine sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ise hala cihaz üzerindeki yerini koruyor.

Sızan görüntülere göre cihazın dörtlü kamera modülü 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Maalsef görüntülerde kamera modülünde bulunan diğer iki sensör hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sensörlerin boyutlarına bakarak bir tahminde bulunacak olursak, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörü olmaları muhtemel görünüyor. Özçekim kamerası ise bir önceki modelde olduğu gibi damla çentik içine konumlandırılmış durumda.

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Cihaza gücünü verecek olan platform hakkında ise bir bilgi bulunmazken, Realme 6i’nin yazılım tarafında Android 10 temelinde ColorOS 7.0 arayüzü ile piyasaya çıkması bekleniyor.

Realme 6i’nin ölçülerine bakacak olursak model 164.4 x 75.0 x 9.0 mm ölçüleri ile birlikte 195 gram ağırlığa sahip. Cihazın ekranına ait net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yeni modelin, Realme 5i’de olduğu gibi 6.52 inç boyutunda ve 720p+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelmesi ihtimali yüksek görünüyor. Tüm renk seçenekleri belli olmayan cihazın sızan görüntülerinden beyaz renk seçeneğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bağlantı teknolojileri tarafında 4.5 G destekli çift SIM, Wi-Fİ b/g/n (2.4 Ghz) ve Bluetooth 5.0 cihazın sahip olduğu özellikler arasında.

FCC’ye ek olarak Realme 6i, Hindistan, Malezya, Singapur Tayland ve Rusya’da bulunan sertifika kurumlarından da onay alarak bu ülkelerde piyasaya çıkacağını kesinleştirdi. Cihazın ülkemizde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz belli değil. Realme 6i’nin FCC belgelerine link üzerinden ulaşabilirsiniz.