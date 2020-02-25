Akıllı Telefonlar
Realme 6i, görüntü ve özellikleri sızdırıldı!
Fiyatına göre yüksek performanslı ürünleri ile dikkat çeken Çin’li marka Realme, 6 Ocak’ta tanıttığı Realme 5i modelinin hemen ardından Realme 6i modeli için çalışmalara başlamış. FCC (Federal iletişim komisyonu) tarafından sertifikasyon sürecinde olan modelin görüntü ve özellikleri sızdı.
Realme 6i, sızdırılan özellikleri neler?
Here's your realme 6i via @FCC (1/2)
48MP Quad Camera setup
Waterdrop notch
5000mAh battery with new 18W charger
microUSB port
195 gms
164.4 x 75.4 x 9.0 mm pic.twitter.com/03HYE8W0T9
— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 24, 2020
RMX 2040 model numarasına sahip olan telefon 5000 mAh batarya ile gelecek. Şarj cihazının görüntüsü de sızan cihaz, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bir önceki model olan Realme 5i de aynı batarya kapasitesine sahipti ancak yalnızca 10W şarj teknolojisine destek veriyordu. Yeni cihaz da maalesef eskisinde olduğu gibi mikroUSB bağlantı teknolojisine sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ise hala cihaz üzerindeki yerini koruyor.
Sızan görüntülere göre cihazın dörtlü kamera modülü 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Maalsef görüntülerde kamera modülünde bulunan diğer iki sensör hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Sensörlerin boyutlarına bakarak bir tahminde bulunacak olursak, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörü olmaları muhtemel görünüyor. Özçekim kamerası ise bir önceki modelde olduğu gibi damla çentik içine konumlandırılmış durumda.
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Cihaza gücünü verecek olan platform hakkında ise bir bilgi bulunmazken, Realme 6i’nin yazılım tarafında Android 10 temelinde ColorOS 7.0 arayüzü ile piyasaya çıkması bekleniyor.
Realme 6i’nin ölçülerine bakacak olursak model 164.4 x 75.0 x 9.0 mm ölçüleri ile birlikte 195 gram ağırlığa sahip. Cihazın ekranına ait net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yeni modelin, Realme 5i’de olduğu gibi 6.52 inç boyutunda ve 720p+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelmesi ihtimali yüksek görünüyor. Tüm renk seçenekleri belli olmayan cihazın sızan görüntülerinden beyaz renk seçeneğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bağlantı teknolojileri tarafında 4.5 G destekli çift SIM, Wi-Fİ b/g/n (2.4 Ghz) ve Bluetooth 5.0 cihazın sahip olduğu özellikler arasında.
FCC’ye ek olarak Realme 6i, Hindistan, Malezya, Singapur Tayland ve Rusya’da bulunan sertifika kurumlarından da onay alarak bu ülkelerde piyasaya çıkacağını kesinleştirdi. Cihazın ülkemizde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz belli değil. Realme 6i’nin FCC belgelerine link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Honor Magic Earbuds, hibrit gürültü engelleme özelliği ile duyuruldu!
Honor, bugün Magic Earbud‘larını duyurarak gerçek tam kablosuz kulaklık üreticileri kervanına katıldı. Honor‘un bu ürünü, Huawei Freebuds‘ın başka bir versiyonu olan kulaklıklardan değil, tamamen farklı kendine has bir ürün olarak tanıtıldı.
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Honor Magic Earbuds hangi özelliklere sahip?
Magic Earbuds 10 mm‘lik bir sürücüye sahip ve Bluetooth 5.0 üzerinden çalışıyor. Cihaz, A2DP 1.3, HFP 1.6 ve AVRCP 1.5‘i destekliyor. Ayrıca her biri 37 mAh bataryaya sahip ve sadece 5,4 gram ağırlığındalar. Şarj kutusu ise 410 mAh bataryaya sahip ve 51 gram ağırlıkta.
Honor‘a göre bu durum dinleme süresini 13 saate çıkarırken, üç buçuk saat kesintisiz müzik çalmasını sağlıyor. Bununla birlikte cihazın geldiği kasanın USB-C konektörü üzerinden şarj edilmesi yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Bu değerler oldukça kulağa hoş geliyor.
Her iki kulaklıkta da arama sırasında gürültü engelleme sağlayan üç mikrofon var, yani birisiyle konuşurken sesinizi filtreler, müzik dinlerken aktif bir gürültü iptali ise bulunmamaktadır. Honor Magic Earbuds ayrıca EMUI 10 ile çalıştırılan cihazlarla hızlı ve anında eşleştirilme gibi birkaç akıllı özelliğe sahip. Kulaklıklar çıkarıldıklarında veya takıldıklarında otomatik olarak şarkıyı oynatabilir veya duraklatabilir. Ancak bu özellik sadece EMUI 10 cihazlarıyla eşleştirildiğinde destekleniyor. Dokunmatik kontroller ise tüm akıllı telefonlarla çalışıyor.
Cihaz nisan ayında 129€ fiyattan resmi olarak piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 lansmanı 3 Mart’ta gerçekleşecek!
Black Shark‘ın bir sonraki oyun telefonu olan Black Shark 3, 3 Mart‘ta geliyor. Şirket ilk 5G özellikli cihazını (Black Shark 3‘ü) piyasaya çıkarmaya hazır görünüyor. Lansman tarihinin kesinleşmesi, sızdırılan özelliklerin yeniden gündeme getirilmesine neden oldu.
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Black Shark 3’ün özellikleri neler olacak?
Telefonun, 16 GB RAM ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip bir QHD ekran ile gelmesi bekleniyor. İşlemci olarak ise Snapdragon 865 SoC ile birlikte gelecek. Ayrıca telefonda 65W değerinde hızlı şarj desteği ile birlikte 5000 mAh büyüklüğünde bir pil görmeyi bekliyoruz. Telefon pil ve şarj konusunda oldukça yenilikçi bir cihaz olacak. Ayrıca Black Shark, 16 GB RAM değeri daha önce telefonlarda görülmemiş bir değer olduğu için bir ilke imza atacak.
Bir süre önce Black Shark, özel bir oyun telefonu üreticisi olduğu için oyun devi olan Tencent ile anlaştı. Black Shark cihazları için yazılım optimizasyonları ile birlikte ortak bir geliştirme yapacaklar. Bu hem firmanın hem de şirketin önemli bir güvenilirlik kazanmasını sağladı.
Black Shark 3‘ün etkinliğinin resmi olarak duyurulduğu yer Weibo‘da yayınlanan bir yazı ile göründü. 3 Mart‘ta gerçekleşecek olan büyük organizasyonda iki şirket arasındaki iş birlikten ilk ürünü göreceğimizi onaylayan görseller paylaşıldı. Ayrıca cihazın ismi Tencent Black Shark 3 olarak duyuruldu.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde 610000 puanı aştı!
Xiaomi Mi 10 Pro modeline bugün gelen MIUI güncellemesi ile cihazın performansında gözle görülür derecede artış yaşandı. Güncellemeden sonra yapılan Antutu testlerinde cihaz 610000 puanı aştı!
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Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde bu puanı nasıl yakaladı?
Yeni gelen güncellemeyle beraber giderilen hatalar ve cihazın artan stabilizasyonu halihazırda 600000 barajını aşmasını sağladı. Bunun üzerine Xiami’nin pazarlama müdürü Yao Liang bu skoru nasıl daha da geliştirebiliriz diye çeşitli girişimlerde bulundu. Cihazı oda sıcaklığı, soğutma sistemi ve soğuk ortamda test etme gibi farklı denemeler sonucu Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde tamı tamına 610627 puan alarak teknoloji dünyasını şaşırttı.
Testler sırasında cihaza nasıl müdahale edildi?
Aslında cihaza aşırı ısınmasını engellemek için yapılan müdahaleler dışında herhangi bir müdahalede bulunulmadı. İlk deneme oda sıcaklığında tamamen doğal koşullarda gerçekleştirildiğinde; Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinden 605783 Puan aldı.
Bir sonraki denemede Yao Liang cihazın arka tarafına aktif soğutma sistemine sahip; yani bildiğimiz laptop soğutucu tarzında bir aparat ekleyerek testi tekrarladı. Bu sefer cihazın işlemcisinin daha rahat sıcaklıklarda çalışması sonucu skor bir miktar daha yükselerek 610008 oldu. Bununla da yetinmeyen Yao Liang cihazın her yerine toplam 5 adet aktif soğutma sistemi yerleştirdi ve hepsini tam güç çalıştırdı. Aynı zamanda cihazı da güç kaynağına bağlı tutarak tam performansını vermeye zorladı ve sonuç şaşırtıcıydı. Tamı tamına 610627 puan! Cihazın üst limiti de bu olsa gerek. Yoksa Yao Ling yine duramayıp bu sefer 15 aktif soğutucuyla deney yapmayı da deneyebilirdi…