Realme 6i, görüntü ve özellikleri sızdırıldı!

Fiyatına göre yüksek performanslı ürünleri ile dikkat çeken Çin’li marka Realme, 6 Ocak’ta tanıttığı Realme 5i modelinin hemen ardından Realme 6i modeli için çalışmalara başlamış. FCC (Federal iletişim komisyonu) tarafından sertifikasyon sürecinde olan modelin görüntü ve özellikleri sızdı.

Here's your realme 6i via @FCC (1/2)

48MP Quad Camera setup

Waterdrop notch

5000mAh battery with new 18W charger

microUSB port

195 gms

164.4 x 75.4 x 9.0 mm pic.twitter.com/03HYE8W0T9

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 24, 2020