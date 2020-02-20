Markalara Sorun
Siz sordunuz, Realme yanıtladı! Markalara Sorun #2
Markalara Sorun serimizin ikinci konuğu Realme oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Realme Türkiye ekibinden Merve Yeniev ve Doğuş Dedeoğlu‘nu konuk ettik.
Sorular ve zaman çizelgesi
00:32 Bu yıl içerisinde toplam kaç model Türkiye’ye getirmeyi planlıyorsunuz? – Ahmet Kuyrukçu
01:07 Xiaomi gibi bir rakiple nasıl rekabet edeceksiniz? Bir iletişim ve pazarlama planınız mevcut mu? – Tamer Cingöz
02:06 Uygun fiyatlı denebilecek 2 Bluetooth kulaklığı Türkiye’ye gelecek mi? Furkan Efe + X2 ve amiral gemisi telefon çok soran var
03:42 “0” farkla Google uygulamaları ister misiniz tarzı 3. sınıf pazarlama diliyle başarılı olacaklarını düşünüyorlar mı? – Muhammet Tingiş
04:36 1- Instagram sayfasından attığımız mesajlara niye cevap verilmiyor
2- çektiğimiz Türk fotoğrafçıların fotoğrafları neden Instagram da yayınlanmıyor hep yabancılarin fotoğrafları yayınlanıyor.
3- niye tekel satıcı, biz satmak istiyoruz ürün vermiyorlar – Emin YIlmaz
07:18 Özellikle Google Türkiyede yasaklı iken nasıl oldu da 5i modelini google ile getirdiler bunun bilgisini versinler yeter – Burak Eren Gonuler
08:15 Sıla ile reklam gelecek mi? – Kaan
09:10 Kendi ürünleriniz niye diğer seçeneklere göre pahalı ya da yakın fiyatta (Redmi Note 7 veya 8 vs Realme C2,Realme XT vs Mi 9T gibi) realme için o fiyata rakipsiz demek gerekir ama maalesef diyemiyoruz bunu düzeltmek için yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı ? – Arda Buyuk Oz
10:48 Realme’nin en büyük rakibi Türkiye’de 2 yıldır çağrı merkezi kurmamışken Realme, ülkeye giriş yapar yapmaz çağrı merkezi kurdu. Yakın gelecekte firmanın öne çıkmasını sağlayacak başka hamleleri olacak mı? – M Gunhan 2
13:42 Xiaomi’nin TR’de verdiği garanti hizmetinden çoğu kullanıcı rahatsız. Cepport Evo farketmez. Her şeyi kullanıcı hatasına bağlayan veya kendileri yapsa bile arkasından cihazda başka sorunlar çıkan örnekler mevcut. Kendi firmaları bu konuda ne vaad ediyor ? Asıl anlatılması gereken nokta musteri deneyimi onlar için ne ifade ediyor ? Sorun yaşayan bir müşteriyi mutlu etmek için ne kadar ileri gidebilirler 🙂 (Sorunun realme kaynaklı olduğunu düşünelim) – Cem Ozen
15:18 Türkiye’nin çeşitli noktalarında Realme mağazalarını ve telefon dışındaki farklı ürünlerini görecek miyiz? – Oğuzhan Bayram
17:02 Belirli bir kitleye sahip olan YouTube kanallarına inceleme ürünü gönderiliyor. Bu güzel bir uygulama daima destekliyoruz bunu son kullanıcı olarak. Fakat markanız A kanalına ürünü gönderip üstü kapalı olarak “realme markasını pohpohlayın” gibi bir şey bekliyor mu? İnceleme videosunda ürünü beğenmeyen, veya çok eleştiren bir kanala size daha da ürün göndermeyiz diyecek misiniz? (bkz: samsung ve hwp) – Zevzek Adam
19:05 Kendileri hangi telefonu kullanıyor? Samimi cevap istiyoruz 🙂 – Yunus Emre’nin Babası Fatih
Markalara Sorun
Siz sordunuz, GIGABYTE yanıtladı! – Markalara Sorun #1
Markalara Sorun #1 isimli yeni serimizin ilk konuğu, GIGABYTE Pazarlama ve Marka İletişim Yöneticisi Mert Yıldırım oldu. Mert Bey, sosyal medyadan GIGABYTE ile ilgili bizlere iletmiş olduğunuz soruları yanıtladı.
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Gelen sorular ve Markalara Sorun #1 zaman çizelgesi
00:51 Ortalama bir gigabyte ekran kartını ne kadar süre kullanabiliriz? (YIL) – Radar.ist
02:13 Neden Gigabayt tercih etmeliyim? Rakiplerinizden üstün yanlarınız nedir? – Ahmet Kuyrukçu
Niçin gigabyte tercih edelim? Örneğin bir anakart veya ekran kartı alacak olsak. İkinci olarak da ürünlerinizi her firma kendi mi ithal ediyor yoksa türkiye girişini marka kendi mi sağlıyor? İyi yayınlar. – Emre Rüzgar
05:50 Gigabyte yurt dışında birçok espor takımına sponsor. Türkiye içinde bir yatırım yahut oluşum planlaması var mı? Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunlarla birlikte teknolojik ekipmanlarda inanılmaz pahalandı. Bu fiyat artışıyla ilgili düşünceleri nelerdir? Batuhan Tunç Tercan
07:59 Niye reklam ve fiyat politikalarını düzeltmiyorlar? – Cemal the kebabs
12:09 Bir üründen ne kadar kar etmeye çalışıyorsunuz? – Mert Bora Demir
13:08 Twitch Türkiye’de bir yayıncıya sponsor olmayı düşünüyorlar mı ? Plan dahilinde varsa iletişime geçebiliriz – 1toraman
14:53 Bilgisayar üreticilerine OEM anakart ve ekran kartı üretimi yapıyor musunuz? – İsmail İleri
15:12 Aorus ürünlerinin çoğu ülkemizde bulunamıyor. Bununla ilgili bir çalışma olacak mı? – Enes Akgün
16:15 Gigabyte resmi olarak Gigabyte türkiyede olarak faliyet gösteriyormu yoksa aracı firmalar üzerinden mi bu faliyeti devam ettiriyor.Zira Gigabyte yada MSI türkiye ofisi diye aratınca servis point diye bir firmanın adresi çıkıyor. Mesela Asus türkiye’nin bir ofisi ve çağrı merkezi var.Asus ofis diye aratırsak bir adrese ulaşabiliyoruz. – Güçhan
17:00 Gigabyte mobil piyasaya girmeyi düşünüyor mu? – Tospaa
18:02 Türkiye’de ki gelecekteki hedef kitleniz iş bilgisayarları mı yoksa oyun bilgisayarları mı? – Aykut Demirören
18:53 Çok ciddi piyasa rakipleri var, bu rekabete nasıl yenilik ve ayrıcalıklarla öne çıkmayı planlıyorsunuz. Net bir cevap ile olursa güzel olur – Göktuğ Akan
19:35 Geçmiş yıllarda Gigabyte ile bir mailleşmemizde, Gigabyte Overclock serisi anakartlarında, anakarta Overclock yaparken, örnek olarak yanlış voltajdan dolayı hasar versek bile anakartın garanti kapsamında olduğu yönünde teyit almıştım, şu anda hâlen bu garanti şartları geçerli mi? – Yılmaz Şanlı
21:31 Aorus diğer üreticilere göre daha donanımlı ürünleri o markalara göre daha ucuza satıyor. Özellikle de anakart tarafında… En basit örnek olarak B450 Aorus Pro’su. Ses yongasından tutun güç beslemesine , I/O portlarinin zenginliklerinden tutun tasarımına varasiya kadar. Rakip markalar bu donanımda kartı bizlere “amiral gemisi” kartlar diye en azından 1200 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor. Bunu nasıl başarabiliyorlar ? – Hasan Kemal Eraslan