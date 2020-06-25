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Realme 5i inceleme | Realme 6i ile farkları neler?
Realme 5i inceleme videosu ile karşınızdayız. Aynı zamanda incelemesini gerçekleştirmiş olduğumuz cihazın bir üst modeli olan 6i’yle de karşılaştırmasını yapıyoruz.
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Realme 5i teknik özellikleri
6.52 inç’lik ekran boyutlarına sahip cihazımızda, HD+ çözünürlükte IPS panel tercih edilmiş. Bu panel inç başına düşen 269 ppi değerleriyle birlikte zaman zaman ekranda çamurlaşma etkilerini yaşatabiliyor.
Keşke ppi değerleri biraz daha yüksek tutulsaymış. Realme 5i modelimiz gücünü Snapdragon 665 tabanlı yonga setinden alıyor. Yonga setimizin grafik birimi ise Adreno 610. Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde Snapdragon 690’ı tanıttığını düşününce, yavaş yavaş 2020 standartlarında uygun bir işlemci olmadığını görüyoruz. Fakat günümüz şartlarında bu fiyat seviyesindeki cihazlarla değerlendirdiğimizde çok da kötü bir tercih olmadığını söyleyebiliriz.
Hızlı şarj desteği ve Type-C girişi bulunmayan Realme 5i, ortalama 3 saat içerisinde %100 şarj rakamlarına ulaşabiliyor. 18W’lık hızlı şarj desteğimiz bulunan 6i’de ise aynı koşullarda yaptığım testlerde 2 saat içerisinde %100 şarj sayısal değerlerine geldiğini görmüştüm.
Realme 5i kamera özellikleri
Realme 5i’nin ön kamerası 8 MP çözünürlük sunabiliyor. 1080p/30fps video çekimleri yapmanıza izin veriyor. Arka kamerada bulunan dörtlü kurulumda ise; 12 MP geniş açılı, 8 MP ultra-geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörümüz mevcut. 6i modelinde ise 48MP’lik bir ana kamera çözümü görmüştük. Fakat her iki cihazdaki kamera da fotoğraf çekerken 12 MP çözünürlük kullanıyor. 6i’de yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek için 48 MP modunu kullanmanız gerekiyor.
Realme 5i’nin fiyatı nedir?
Realme 5i’nin 25.06.2020 tarihi itibarıyla Türkiye piyasasındaki fiyatları, 2300 ile 2500 TL arası değişim göstermekte. Üst model Realme 6i’de fiyat aralığımız 2.600 ile 3400 arasında seyretmektedir.
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iOS 14 neler sunuyor? | Dikkat çeken özelliklere ilk bakış!
iOS 14, geçtiğimiz günlerde Apple Park’ta düzenlenen ve şirketin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı WWDC 2020 etkinliği dahilinde tanıtıldı. Bakalım yeni sürüm bizlere neler sunuyor.
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iOS 14, geçtiğimiz günlerde tanıtıldıktan sonra Beta versiyonu kullanıcılara sunulmaya başlandı. Biz de yeni iOS’in neler sunduğunu görmek için sürümü, iPhone 11 cihazımıza kurduk ve incelemesini gerçekleştirdik.
iOS 14 ile gelen yenilikler neler?
- Yeni araç takımları (Widgets) : Ana ekrana araç takımları eklenebiliyor.
- Uygulama Arşivi (App Library): Android’teki uygulama çekmecesi kısmı artık iOS cihazlarda da mevcut. Android kanadındakinden farklı olarak, arayüz uygulamaları otomatik kategorize ediyor.
- Yeni Siri Arayüzü ve Türkçe seslendirmen: Siri arayüzü artık tüm ekranı kaplamıyor. Alt tarafta sembol şeklinde çıkıyor. Seslendirmenler ise değiştirilmiş. Robotize ses yerine çok daha insansı bir asistanla karşılaşıyoruz.
- Yeni Çevir uygulaması: Çevir uygulaması eklenmiş ve İngilizce, İspanyolca ve Çince gibi global dilleri destekliyor. Henüz Türkçe desteklemiyor.
- Kompakt Arama (Yeni arama cevaplama ekranı): Arama cevaplama ekranımız artık tüm ekranı kaplamak yerine sadece ekranın üstünde bildirim olarak çıkıyor.
- Resim içinde Resim (PiP): Android kanadında yine uzun zamandır var olan bir özellik. Amazon Prime ve telefonun içindeki Video uygulamasında aktif olarak çalışıyor. Ama Youtube tarafında henüz bir destek bulunmamakta.
- App Clips (Uygulama Özetleri): Uygulamaları indirmeden, mevcut uygulamanın işlevlerini gerçekleştirebiliyoruz. Örnek olarak kahve uygulamasında kahve almak için uygulamayı indirmek yerine, direkt “Uygulama Özetlerini” görüntüleyebiliyorsunuz. Kahvenizi alıyorsunuz ve uygulamayı tekrardan silmenize gerek kalmıyor.
Yeni iOS’i destekleyen tüm cihazlar!
iPhone SE (2020)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone SE
iOS 14 Beta Profil Linki için buraya tıklayınız. (Tüm sorumluluk, size aittir.)
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iPhone SE (2020) inceleme | Amiral gemisi katili olabilir mi?
iPhone SE (2020) incelemesiyle karşınızdayız. Sohbet tadındaki videomuzda, aynı zamanda Yıldıray, telefonla ilgili gündelik kullanım deneyimlerini de bizlere aktarmış olacak.
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iPhone SE (2020) tasarımı ve özellikleri
Piyasadaki en uygun iPhone modeli olarak karşımıza çıkan SE’de, 4.7 inç boyutlarında “tek elle kullanım için ideal” bir ekran bulunuyor. iPhone 8 kasasında ama güncel donanımla güçlendirilmiş cihazda, A13 Bionic işlemci yer alıyor.
iPhone SE (2020) modelinde, yeni nesil iPhone modellerinde artık görmediğimiz “Touch ID” parmak izi sensörü mevcut. Batarya tarafında ise, 1821 mAh kapasiteye sahip 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bununla birlikte iPhone 8’de de yer alan Qi kablosuz şarj desteği elbette bulunuyor. Stereo hoparlörümüzün gayet iyi bir ses çıkışı mevcut. Boyutuna rağmen, cihazdan oldukça yüksek bir ses elde edebiliyorsunuz.
iPhone SE (2020) kamera özellikleri
Özçekim kamerası 7 MP çözünürlüğe sahip ve f/2.2 odak açıklığı sunabiliyor. Arka tarafta ise uzun zamandır karşılaşmadığımız geniş açık destekli 12MP çözünürlük sağlayan bir kamera görüyoruz. Aynı zamanda arka kamerada, PDAF ve OIS desteği de yer alıyor.
Türkiye satış fiyatı ve renk seçenekleri
Yeni SE’nin Türkiye’de satışta olan PRODUCT (RED), siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte; 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesine sahip modelleri yer alıyor. Renk fark etmeksizin, Apple Store üzerinde 64 GB’lık model 5.299 TL’ye satılırken 128 GB’lık model 5.749 TL’ye, 256 GB’lık model ise 6.599 TL’ye satın alınabiliyor.
Donanım
Intel Core i9 10900 ve ROG Maximus XII Hero Wi-Fi incelemesi | Yeni Intel işlemciler neler sunuyor?
Intel Core i9 10900 Intel’in 10. nesil işlemci ailesinin en yeni üyelerinden biri konumunda. Peki performansı nasıl? Bu videomuzda yeni işlemciyi performansını en iyi şekilde yansıtabilecek Z490 çipseti ailesinden ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi anakartı ile beraber inceliyoruz.
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Test sistemi;
- Anakart: ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- İşlemci: Intel Core i9 10900
- Bellek: Corsair Vengeance Pro RGB 2 x 8 GB
- Ekran Kartı: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition
- Soğutma: ROG Ryujin 240
- Depolama: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD 1 TB
Intel Core i9 10900 özellikleri
Intel’in yeni nesil Comet Lake mimarisinden yola çıkılarak hazırlanan işlemcileri Intel Core i3, i5, i7 ve i9 masaüstü ailesi şeklinde geliyor. 10xxx adlarını taşıyan işlemcilerden test masamıza ise Intel Core i9 10900 modeli geldi. Çarpan kilidi açık olan K ibareli bir işlemci olmamasına rağmen oldukça yüksek performans göstermeyi başardı.
14 nm olarak üretilen işlemcide 10 fiziksel olmak üzere toplamda 20 çekirdek yer alırken 2,8 GHz baz frekansı ve 5,1 GHz Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 frekansı özellikleri bulunuyor. Ayrıca Thermal Velocity Boost frekansı ile 5,2 GHz hıza çıkabilme kabiliyetine de sahip. 65 Watt TDP değeri sunan üründe Intel UHD 630 grafik birimi yer alıyor.
LGA1200’e geçiş
Yeni 10. nesil Intel işlemcilerde pin sayıları da değişti. Uzun süre boyunca LGA1151 kullanan Intel, 49 adet daha pin ile LGA1200’e geçti. Bu da sistemini Intel 10. nesile taşımak isteyen kişilre Z490 anakartı alma zorunluluğu getiriyor. Ancak LGA1151’e uygun işlemci soğutucularını yine LGA1200 ile kullanabileceksiniz.
ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
Z490 anakartlar arasında en performanslı modellerden biri konumunda olan ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi, LGA1200’e uygun bir yapıda geliyor. En dikkat çekici özelliği ise soğutma ve yapay zekası olduğunu da belirtelim.
AI Suite ya da BIOS ekranı üzerinden neredeyse tek tık ile yapabileceğiniz bu hız aşırtma ve sistem performansı arttırma işlemleri ile hiçbir bilgisayar bilginiz olmasa dahi sisteminizi en doğru ve en yüksek performansta çalıştırabileceksiniz.
Anakarta geri dönecek olursak üzerinde yer alan soğutma blokları ve ısı borularıyla etkili bir soğutma imkanı sunan Maximus XII Hero Wi-Fi, birçok bağlantı noktasında da ekstra sağlamlık ve soğutma sağlamaya çalışmış.
Nvidia SLI ve AMD CrossFireX desteği de sunan kartta, bileşenler de en kaliteliler arasından tercih edilmiş. Bu bağlamda Intel AX201 ile Wi-Fi 6 ve Gigabit kablosuz internet desteği göze çarpıyor. Kablolu bağlantı için ise Intel 1 Gb ve Marvell 5 Gb olacak şekilde çift RJ45 LAN girişi olan cihazda hem kablolu internet bağlantısı hem de diğer cihaz ve NAS ürünleriyle direkt olarak kolay ve hızlı ağ bağlantısı alabilirsiniz.
Ses konusunda SupremeFX S1220 kodeki ile üstün bir çevresel ses desteği alan kartta Texas Instruments RC4580 amfisi de destekliyor. Ayrıca ESS ES9023P dac, yani dijitaleden analog dönüştürücü ile kusursuz ses performansı sunabiliyor.
Anakart üzerinde 8 fan bağlantısı, 1 AI pompa, su pompası+ bağlantısı, su giriş-çıkış sensörü ve su akış sensörü gibi birçok kartta göremediğimiz ekstra bağlantılar da mevcut. ayrıca 3 M.2 NVMe SSD, 6 sata bağlantısı görülüyor. 128 GB’a ve hız aşırtma ile 4800 MHz’e çıkabilen 4 adet bellek yuvaları da korumalı olarak tasarlanmış.
Ürün hakkındaki tüm detayları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.
İyi seyirler…