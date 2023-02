Çinli teknoloji devi Realme, 28 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2023’te dünyanın en hızlı 240W hızlı şarj teknolojisine sahip Realme GT3 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün Realme, genel merkezde realme Global Institute of Leap-forward Technology adlı özel bir Ar-Ge merkezi kurduğunu açıkladı. realme, ürün yeteneklerini geliştirmeye yatırım yapmaya kararlı olduğunu söyledi. Telefon tasarımındaki yenilikleri hızlandırmak için şirket dünya çapında dört büyük tasarım stüdyosu kurdu.

Enstitü, önemli teknolojik gelişmelere öncülük etmeye odaklanırken, Hindistan’daki şube öncelikle geri bildirim toplamaktan ve düzenlemekten sorumlu olacak. Realme, 240W hızlı şarj teknolojisinin realme’nin Global Institute of Leap-forward Technology tarafından geliştirildiğini ve Ar-Ge kaynaklarının dünya çapındaki entegrasyonunun teknolojideki gelecekteki atılımlar için daha da büyük bir potansiyelin kilidini açacağını söyledi.

To accelerate leap-forward innovations in product development and design, we are launching the realme Global Institute of Leap-forward Technology – India branch. pic.twitter.com/jdPsPHoFmI

