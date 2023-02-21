Ülkemizde ismini yeni yeni duyuran Çinli teknoloji şirketi Realme, Realme C55 isimli yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihaz Realme C35’in yeni nesli olara piyasaya sürülecek. Realme cihazın üzerinde çalışırken Realme C55; NBTC, BIS, FCC, EEC ve SIRIM sertifikalarını aldı.

Sertifikasyon listelerinden sızdırılan bilgilere göre Realme C55 RMX3710 model numarasına sahip olacak. RMX3710 model numaralı Realme C55, 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4880 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte gelecek. Şimdilik cihazla ilgili tüm bildiklerimiz bunlar.

Bir Önceki Nesil: Realme C35

Bir önceki nesil olan Realme C35, 2408×1080 çözünürlükte 6.6 inç büyüklükte IPS LCD bir ekrana sahipti. Bu ekran 600 nit maksimum parlaklığı destekliyordu.

Realme C35 kaputun altında UNISOC T616 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. UNISOC T616 yonga seti gücünü 18W kablolu şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumundaki ana kamera 50 MP çözünürlükte. 50 MP çözünürlükteki ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte monokrom lens eşlik ediyor. Telefon selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 8 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

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Bütün bunların yanı sıra akıllı telefon; yana monte parmak izi tarayıcı, çift SIM desteği, 4G, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C ve genişletilebilir depolama için bir microSD kart yuvası ile geliyor.