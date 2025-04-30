Merakla beklenen Prens 3. sezon fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin uzun süredir yolunu gözlediği dizinin yeni sezon fragmanı sonunda yayınlandı. Peki Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Konusu ne olacak? İşte Prens 3. sezon fragmanı!

Prens 3. sezon fragmanı yayınlandı! Prens yeni sezon konusu ne olacak?

Prens 3. sezon fragmanı yayınlandı. Gündem yaratan fragman, yalnızca karakterleriyle değil, aynı zamanda hikâyenin yön değiştirmesiyle de büyük ses getirdi. Bu sezonda Prens, kendini bir anda Osmanlı İmparatorluğunun kalbinde buluyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu defa ekranlarda tarih yazılacak.

Fragmanda dikkat çeken en büyük detay, Fatih Sultan Mehmed karşısına çıkan Prens’in kaderinin değişmeye başlaması. Tarihin onu yazmaması üzerine kendi tarihini yazmaya yemin eden karakterimiz, bu sezonda yalnızca eğlenceli diyaloglarıyla değil, derinleşen karakter yapısıyla da öne çıkacak gibi duruyor.

Madem tarih bizi yazmıyor, o halde biz tarih yazarız! PRENS 3. SEZONUYLA 9 MAYISTA @StreamMaxTR de!@mgxfilm pic.twitter.com/MPlIMtkl3o — Giray Altınok (@bongomy) April 30, 2025

Spartacus göndermeleri, Venedik üzerinden kurulan entrikalar ve tabii ki Osmanlı İmparatorluğu ile kurulan bağ, diziyi bir üst seviyeye taşıyor. Afişinde Anarkhia karakterinin yer almaması ise hayranlar arasında çeşitli teorilere neden olmuş durumda.

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak?

Prens 3. sezon ne zaman çıkacak sorusu da artık netlik kazandı. Dizi, 9 Mayıs itibarıyla Max platformunda izleyicilerle buluşacak. Prens yeni sezon fragmanı ile birlikte beklentiler tavan yaparken, mizahın tarihi dokuyla harmanlandığı bu yeni sezon, ekran başındakilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

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