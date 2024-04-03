Realme, bugün yeni amiral gemisi telefonu realme 12x 5G’yi piyasaya sürerek realme 12 serisini genişletti. Şirket, bu hamlenin marka için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak cihazı “Giriş Seviyesi 5G Katili” olarak adlandırıyor. 145 dolarlık bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
realme 12x 5G, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. 6,72 inç boyutunda ve 950 nit parlaklık sunan 120Hz FHD+ ekranı, kullanıcılara yüksek kaliteli bir görsel deneyim sunuyor. Cihazın arka kısmı, şık bir tasarım anlayışını yansıtan 3D Jubilee Bileziği ve Parlak Sunburst tasarımı ile donatılmış olup, sadece 7,69 mm’lik ince bir yapıya sahip.
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realme 12x 5G, Dimensity D6100+ (6nm) 5G işlemcisi ve VC Soğutma sistemi sayesinde güçlü bir performans sergiliyor. Ayrıca, 45W SUPERVOOC Şarj ile desteklenen 5000mAh bataryası sayesinde kullanıcılarına uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Bu hızlı şarj özelliği sayesinde, cihaz sadece 30 dakikada %50 şarj olabiliyor.
Kamera alanında, realme 12x 5G, arkada ek 2MP Siyah Beyaz kamera ve flaşlı 50MP Yapay Zeka Kamera ile donatılmıştır. Ön tarafta ise 8MP selfie kamerası bulunmaktadır. Bellek ve depolama seçenekleri arasında, 128 GB depolama alanına sahip 4 GB/6 GB/8 GB’a kadar RAM bulunmaktadır. Ayrıca, 8 GB’a kadar Dinamik RAM sunuluyor.
Cihazın dikkate değer özellikleri arasında, çift stereo hoparlörler, parmak iziyle kilit açmayı entegre eden Dinamik Düğme ve özelleştirilebilir işlevler ile El Hareketleri desteği bulunmaktadır. Üstelik, cihaz IP54 toz ve suya dayanıklılık özelliğine sahip olmasının yanı sıra ıslakken bile dokunma girişine izin veren Rainwater akıllı dokunma özelliğine sahiptir. realme 12x 5G, Android 14 tabanlı en son realme UI 5.0 işletim sistemiyle çalışıyor.
realme 12x 5G, realme’nin 5G teknolojisini daha geniş kitlelere sunma çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Cihazın sunduğu güçlü özellikler ve rekabetçi fiyatı, kullanıcıların dikkatini çekmeye aday görünüyor. Bu yeni lansman, realme’nin akıllı telefon pazarındaki varlığını daha da güçlendirmesine yardımcı olabilir.
İçindekiler
Realme 12x özellikleri
- 6,72 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran
- Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6100+ 6 nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2,2 GHz 6x Cortex-A55 @ 2 GHz)
- Mali-G57 MC2 GPU
- VC Soğutma Sistemi
- 4 GB / 6 GB / 8 GB LPDDR4x RAM
- 128 GB (UFS 2.2) depolama
- 50MP f/1,8 diyafram açıklığına sahip arka kamera, 2MP Siyah Beyaz Kamera, f/2,4 diyafram açıklığı
- f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera
- Yana monte parmak izi sensörü
- 3,5 mm ses girişi, Yüksek Çözünürlüklü Ses, Çift stereo hoparlör
- Dinamik Düğme, Zaman Kapsülü, El Hareketi desteği
- 45W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya
- IP54 suya ve toza dayanıklılık; Rainwater akıllı dokunma özelliğini destekler
- Boyutlar: 165,6×76,1×7,69 mm – Ağırlık: 188 gram