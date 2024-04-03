Realme, bugün yeni amiral gemisi telefonu realme 12x 5G’yi piyasaya sürerek realme 12 serisini genişletti. Şirket, bu hamlenin marka için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak cihazı “Giriş Seviyesi 5G Katili” olarak adlandırıyor. 145 dolarlık bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

realme 12x 5G, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. 6,72 inç boyutunda ve 950 nit parlaklık sunan 120Hz FHD+ ekranı, kullanıcılara yüksek kaliteli bir görsel deneyim sunuyor. Cihazın arka kısmı, şık bir tasarım anlayışını yansıtan 3D Jubilee Bileziği ve Parlak Sunburst tasarımı ile donatılmış olup, sadece 7,69 mm’lik ince bir yapıya sahip.

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realme 12x 5G, Dimensity D6100+ (6nm) 5G işlemcisi ve VC Soğutma sistemi sayesinde güçlü bir performans sergiliyor. Ayrıca, 45W SUPERVOOC Şarj ile desteklenen 5000mAh bataryası sayesinde kullanıcılarına uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Bu hızlı şarj özelliği sayesinde, cihaz sadece 30 dakikada %50 şarj olabiliyor.

Kamera alanında, realme 12x 5G, arkada ek 2MP Siyah Beyaz kamera ve flaşlı 50MP Yapay Zeka Kamera ile donatılmıştır. Ön tarafta ise 8MP selfie kamerası bulunmaktadır. Bellek ve depolama seçenekleri arasında, 128 GB depolama alanına sahip 4 GB/6 GB/8 GB’a kadar RAM bulunmaktadır. Ayrıca, 8 GB’a kadar Dinamik RAM sunuluyor.

Cihazın dikkate değer özellikleri arasında, çift stereo hoparlörler, parmak iziyle kilit açmayı entegre eden Dinamik Düğme ve özelleştirilebilir işlevler ile El Hareketleri desteği bulunmaktadır. Üstelik, cihaz IP54 toz ve suya dayanıklılık özelliğine sahip olmasının yanı sıra ıslakken bile dokunma girişine izin veren Rainwater akıllı dokunma özelliğine sahiptir. realme 12x 5G, Android 14 tabanlı en son realme UI 5.0 işletim sistemiyle çalışıyor.

realme 12x 5G, realme’nin 5G teknolojisini daha geniş kitlelere sunma çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Cihazın sunduğu güçlü özellikler ve rekabetçi fiyatı, kullanıcıların dikkatini çekmeye aday görünüyor. Bu yeni lansman, realme’nin akıllı telefon pazarındaki varlığını daha da güçlendirmesine yardımcı olabilir.

İçindekiler Realme 12x özellikleri

Realme 12x özellikleri