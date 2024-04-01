Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni orta segment akıllı telefonu olacak olan Xiaomi CIVI 4 Pro üzerinde çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise CIVI 4 Pro tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi, Xiaomi CIVI 4 Pro Panda Factory Edition hediye kutusunu satışa sundu. Detaylara bakalım.

Xiaomi CIVI 4 Pro Panda Factory Edition neler sunuyor?

Xiaomi CIVI 4 Pro Panda Factory Edition hediye kutusundan akıllı telefon çıkmıyor. Kutuda sadece aksesuarlar bulunuyor. Bu bağlamda Xiaomi CIVI 4 Pro Panda Factory Edition hediye kutusunda Kona deri panda çantası, panda temalı telefon kılıfı, dekoratif çıkartmalar ve rozetlerin yanı sıra bir Panda veri kablosu da bulunuyor.

Xiaomi CIVI 4 Pro neler sunuyor?

Xiaomi’nin yeni orta segment akıllı telefonu olan Xiaomi CIVI 4 Pro, 7,45 mm kalınlığa ve yalnızca 179,3 g ağırlığa sahip. Akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip:

Siyah

Pembe

Mavi

Yeşil

Ekran tarafında akıllı telefon 2750×1236 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Kavisli bir tasarıma sahip bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor. 6.55 inç büyüklükteki ekran; 120 hz ekran yenileme hızı, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 3000 nit tepe parlaklık sunuyor.

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Xiaomi CIVI 4 Pro kaputun altında Qualcomm’un yeni tanıtmış olduğu Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi CIVI 4 Pro, üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlüğünde Leica lensli portre kamerası ve 12 MP çözünürlüğünde Leica lensli ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.