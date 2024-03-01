Realme, heyecanla beklenen yeni modeli realme 12+ 5G’yi 300 dolar fiyat etiketi ile tanıttı. realme 12+ 5G, 6,7 inçlik büyüleyici bir FHD+ 120Hz AMOLED ekranla donatılmış durumda. Bu ekran, Dimensity 1080 ile benzer özelliklere sahip olan, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip güçlü Dimensity 7050 ile destekleniyor. Bu kombinasyon, kullanıcılara yüksek performans ve akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kamera teknolojisinde de iddialı olan realme 12+ 5G, Sony LYT-600 sensörlü 50MP arka kameraya sahip. Bu kamera, 2x sensör içi yakınlaştırma, OIS, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera ile desteklenmiş durumda. Ön tarafta ise 16MP’lik bir kamera bulunuyor, böylece kullanıcılar en iyi selfie’leri çekebilirler.

Telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise lüks saat tasarımına sahip olması. Arka kısmı vegan deri ve metalik kayış dokusu içeren realme 12+ 5G, tasarımıyla da göz dolduruyor. Ayrıca, IP54 toz ve suya karşı dayanıklılık sağlayan bir yapıya sahip olması, kullanıcıların güvenini artırıyor.

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realme 12+ 5G, Rainwater Smart Touch teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Bu teknoloji, ekran verilerini tarayarak su ve el temasını algılar. Su tespit edildiğinde, beklenmedik dokunma eylemlerini engellemek için özel bir dizi algoritma devreye girer. Bu sayede, suyun etkisini azaltarak dokunma girişinin doğruluğunu artırır ve kullanıcıya daha fazla konfor sağlar.

Ayrıca, realme 12+ 5G’nin 67W hızlı şarj özelliğiyle donatılmış 5000mAh’lik bir bataryaya sahip olması, kullanıcıların uzun süre kesintisiz kullanım keyfini yaşamasını sağlıyor. Bu özelliklerle, realme 12+ 5G, genel performansı ve kullanılabilirliği ile her ortamda öne çıkıyor.

realme 12+ özellikleri