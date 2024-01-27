Çinli teknoloji devi Realme, bir süredir Realme 12 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme 12 Pro kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Realme 12 Pro kamera tarafında neler sunacak?

Realme 12 Pro kamera tarafında Sony’nin IMX882 sensörünü kullanacak. Bu ana kameraya 32 MP çözünürlüğünde bir telefoto kamera da eşlik edecek. Abisi olan Realme 12 Pro+ ise Sony IMX890 kamera sensörü ile birlikte gelecek. Realme 12 Pro+’ın arka kamera kurulumunda 3x optik yakınlaştırmalı 64 megapiksel OV64B periskop telefoto kamera bulunacak.

Realme 12 Pro’dan bir önceki nesil: Realme 11 Pro

Realme 11 Pro 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor. 120hz ekran yenileme hızına sahip olan Realme 11 Pro’nun ekranı 950 nite kadar parlaklık sunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılmış.

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Realme 11 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7050 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4870 mAh büyüklüğünde bir pilden alıyor.

Kamera tarafında ise Realme 11 Pro ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 100 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.