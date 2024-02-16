Realme, son olarak Realme 12 ve Realme 12 Plus modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 29 Şubat’ta resmi olarak duyurulması planlanan Realme 12 Plus, ilk olarak Çin’de de yakında satışa sunulacak. Henüz Çin’deki lansman tarihi netleşmemiş olsa da, cihazın tüm teknik özellikleri sızdırıldı ve meraklı gözler tarafından incelenmeye başlandı.

İçeriden bilgi sağlayanlardan gelen haberlere göre, Realme 12 Plus’ın özellikleri oldukça çarpıcı. Tanınmış sızıntı kaynağı Sudhanshu Ambhore, cihazın tasarımını ve teknik detaylarını ortaya çıkardı. Realme 12 Plus, düz bir çerçeveye ve dikkat çekici bir dairesel kamera modülüne sahip olacak. Çeşitli renk seçenekleri arasında bej ve yeşil tonlarının yanı sıra, vegan deri sırt seçeneği de bulunacak, ki bu da cihaza ayrı bir şıklık katacak.

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Cihaz, 6,67 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak, 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak ve etkileyici bir 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunacak. Arka tarafta, optik olarak üçlü kamera kurulumu bulunacak: OIS destekli 50MP Sony LYT-600 ana sensör, 8MP ultra geniş birim ve 2MP makro kamera. Ön tarafta ise 16MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.

Realme 12 Plus, gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alacak ve 67W kablolu şarj desteğiyle donatılmış sağlam bir 5.000mAh pil ile gelecek. Bu, kullanıcılara uzun süreli ve kesintisiz bir kullanım deneyimi sunacak. Cihaz ayrıca 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelecek, böylece kullanıcılar uygulamalarını ve medya dosyalarını rahatlıkla depolayabilecekler.

Yazılım tarafında, Realme 12 Plus, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çalışacak, böylece kullanıcılara en yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri sunulacak. Son olarak, cihazın boyutları 163 x 75,5 x 7,9 mm olacak ve 190 gram ağırlığında olacak, bu da kullanıcıların taşımakta veya kullanmakta zorlanmayacakları anlamına geliyor.