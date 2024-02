Realme 12 Plus için heyecanlı bekleyiş başladı. Realme 12 Pro serisinin ardından, Realme 12 serisi ile ses getirmeye gelen şirketin yeni canavarı olan Realme 12 Plus TENAA sertifikalarında göründükten sonra, bugün bir Geekbench listesi aracılığıyla daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. İşte Realme 12 Plus özellikleri.

İçindekiler Realme 12 Plus 5G Dimensity 7050 İşlemcisiyle Geekbench Testinde

RMX3867 model numaralı telefon, Dimensity 7050 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti, Realme 11 Pro Plus ile aynı olacak. Ayrıca, telefonun kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor ve muhtemelen Realme UI 5.0 arayüzüyle birlikte gelecek.

Geekbench’in verilerine göre, Realme 12+ 5G modeli, Dimensity 7050 işlemciyle donatılmış olacak. Cihazın adından da anlaşılacağı üzere bu işlemcide 5G desteği bulunuyor. Cihaz tek çekirdekli testte 958 puan alırken, çok çekirdekli testte 2.346 puan elde etti.

Bu skorlar, aynı yonga setine sahip olan Oppo Reno 10 ile benzerlik gösteriyor. Bu skorlar, cihazın orta seviyede oldukça iyi bir performans vereceğinin habercisi. Artık günümüz orta seviye işlemcileri, geçmiş amiral gemisi işlemcilere benzer skorlar elde etmeye başladılar ve bu performansın yanında güç verimliliği de sunuyorlar.

Realme cephesi de bu işlemciyi kullanarak performans ve verimlilik dengesini kurmayı planlıyor. Tabi burada fiyat da önemli bir etken. Dimensity 7050 işlemci, Oppo Reno 10’da bazı eleştirilere neden olmuştu. Ancak, Realme 12+’ın daha rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla, Realme’nin bu tercihi anlaşılır.

Realme 12+ modelinin Geekbench skorları, cihazın performansının ne kadar etkileyici olabileceğine dair ilk ipuçlarını veriyor. Dimensity 7050 işlemcisinin, telefonun günlük kullanımı ve çoklu görevler için yeterli performansı sunması bekleniyor.

Ancak, tam özellikleri ve performansı netleşene kadar, kullanıcılar Realme’nin bu yeni modelini merakla beklemeye devam edecekler.

