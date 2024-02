Samsung cephesinin Galaxy S24 serisi ile beraber piyasaya sürdüğü One UI 6.1 güncellemesi harika yeniliklerle geldi. Samsung’un en son işletim sistemi güncellemesi olan One UI 6.1, kullanıcılara fotoğraf genişletme ve yapay zeka tarafından üretilen duvar kağıtları gibi şık özellikler sunuyor. Ayrıca, Saat uygulaması için de dikkat çekici bir yeni özellik getiriyor. Artık gündüzleri uyanmayı iple çekeceksiniz. İşte çok sevilecek One UI 6.1 özelliği.

Samsung, One UI 6.1 Güncellemesi ile Gündüzleri Şenlendirecek Bir Özellik Getiriyor

Son gelen raporlara göre, yeni One UI güncellemesi alarm ekranı için özel duvar kağıtları belirleme imkanı sunan yeni bir alarm özelliği içeriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, alarm çaldığında göreceği ekranı özelleştirebilecekler. Daha önce uygulama sadece alarm sesleri gibi diğer özelliklerin kişiselleştirilmesine olanak tanıyordu. Ancak artık kullanıcılar alarm ekranını da seçebilecekler.

Yeni özelliğin bir parçası olarak, kullanıcılara seçebilecekleri beş farklı önceden yüklenmiş arka plan sunuluyor. Ancak, kullanıcılar ayrıca kendi resimlerini veya yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtlarını da kullanma şansına sahip olacaklar.

Yani artık sabah uyanırken, Türkiye’mizin cennet köşelerini görmeyi tercih edebilir, soğuk bir kış gününde Kuzey Işıkları’na veya Paris’te Eyfel Kulesi’nin silüetine uyanabilirsiniz. One UI 6.1 alarm arka planı özelliği sayesinde alarmınız çaldığında istediğiniz sese uyanmanın yanında istediğiniz manzaraya da uyanabileceksiniz.

One UI 6.1 alarm arka planı nasıl seçilir? İşte adımlar:

Alarm için özel bir arka plan ayarlamak isteyen kullanıcılar, Saat uygulamasını açarak veya yeni bir alarm oluşturarak işleme başlayabilirler. Ardından, arka plan seçme seçeneğine ulaşmak için sayfanın alt kısmına kaymaları yeterli olacaktır. Buradan, kullanıcılar önceden yüklenmiş duvar kağıtlarından birini veya galerilerinden bir fotoğrafı seçebilecekler.

Bununla birlikte, kullanıcılar alternatif bir yöntemle de arka planlarını özelleştirebilirler. Saat uygulamasında, sağ üst köşede bulunan dikey üç noktaya dokunarak Ayarlar’a gidebilir ve ardından “Alarm arka planı”na tıklayabilirler.

Samsung One UI 6.1 güncellemesi, kullanıcı deneyimini daha da özelleştirilebilir hale getirerek, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi yanıt vermeyi amaçlıyor. Bu yeni özelliklerin kullanıcılar arasında heyecan yaratması ve Samsung kullanıcılarının günlük yaşamlarını daha da kolaylaştırması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni özellik yararlı olmuş mu?