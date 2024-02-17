Realme 12 Lite özellikleri sızdırıldı. Realme cephesi kısa sürede büyük popülariteye ulaşan Realme 12 serisine yepyeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Realme 12 Lite olarak adlandırılması beklenen yeni canavarın, şirketin giriş seviyedeki bir başka telefonu olan Realme C67 modeline benzeyen özellikleri dikkat çekiyor. İşte Realme 12 serisinin yeni üyesi.

İçindekiler Realme 12 Lite Giriş Seviye İçin Güçlü Özelliklerle Geliyor

Realme 12 Lite Giriş Seviye İçin Güçlü Özelliklerle Geliyor

Realme, popüler 12 serisine heyecan verici bir ekleme yapıyor. Bu seri, şık tasarımları, yüksek kaliteli kavisli ekranları ve etkileyici kamera sensörleriyle tanınan Realme 12 Pro ve Pro+ modelleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise Realme 12 Lite, bu seriye katılarak kullanıcılara daha fazla seçenek sunmayı amaçlıyor.

Realme 12 Lite’ın varlığı ilk başta bilinmezken, cihazın özellikleri hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Realme C67 ile benzerlikler taşıyan bu cihaz, premium özelliklerde bazı ayarlamalar yapılarak daha düşük fiyat segmentine hitap etmeyi amaçlıyor. Buna rağmen, Realme 12 Lite’ın uygun fiyatlı akıllı telefon arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olması bekleniyor.

Cihazın “RMX3890” model numarası, bu cihazın aslında Realme C67’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu gösteriyor. Her iki telefonun da benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmasa da, Realme’nin 12 serisinin başarısından yola çıkarak cihazın yakın bir zamanda tanıtması bekleniyor.

Realme 12 Lite özellikleri hakkında bazı tahminler bulunuyor. Snapdragon 685 işlemci, 33W hızlı şarj desteği ve Realme C67’nin 108MP’lik etkileyici kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları hakkında net bilgiler olmasa da, cihazın selefine kıyasla farklı bir tarza sahip olması bekleniyor.

Yeni canavar, Realme 12 serisine eklenerek kullanıcılara daha geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için çekici bir alternatif olması beklenen Realme 12 Lite’ın piyasaya sürülmesiyle ilgili detaylar merakla bekleniyor.

Realme’nin bu yeni cihazıyla, rekabetin yoğun olduğu akıllı telefon pazarında nasıl bir etki yaratacağı ise zamanla netlik kazanacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin yeni giriş seviye akıllı telefonu ülkemize gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!