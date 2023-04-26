Realme bir sonraki telefon serisini mayıs ayında piyasaya sürmeye hazır. Realme 11 serisi bu yıl muhtemelen Realme 11, 11 Pro ve 11 Pro+ olmak üzere üç telefon içerecek. Çeşitli sızıntılar ve söylentiler sayesinde bu telefonlarla ilgili çoğu detayı zaten biliyoruz ve lansmana yaklaştıkça şirket yeni seriyi resmi olarak tanıtmaya başladı. Son teaser, yeni serinin kavisli kenarlı bir ekran getireceğini doğruluyor. İşte detaylar.

İçindekiler Realme 11 Çok Yakında Piyasaya Sürülüyor

Realme 11 Çok Yakında Piyasaya Sürülüyor

Realme’nin Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase kısa süre önce GT Neo5, GT Neo5 SE ve yaklaşmakta olan Realme 11 serisinden tanımlanamayan bir telefonun yer aldığı bir fotoğrafla dalga geçti. Görselde hangi modelin gösterildiğine dair herhangi bir ipucu verilmedi, ancak üçünün de kavisli bir ekrana sahip olması muhtemel. Yeni telefonlar mayıs ayının başlarında piyasaya sürülebilir ancak resmi bir lansman tarihi henüz açıklanmadı.

Belirtildiği gibi, yaklaşan seride üç telefon yer alacak. Vanilya Realme 11 ile ilgili ayrıntılar az ancak Pro modelleri hakkında neredeyse her şeyi biliyoruz. Hem Realme 11 Pro hem de 11 Pro+’ın duyurulmamış Dimensity 7000 serisi yonga seti tarafından destekleneceği söyleniyor. İki telefonun da Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: WhatsApp’a Beklenen Özellik Geldi!

Kamera bölümünde, Pro modeli 100MP birincil sensörün başını çektiği üçlü bir kamera kurulumuna sahip olabilir. Ayrıca iki adet 2MP sensöre sahip olacak. Realme 11 Pro+ ise muhtemelen 200MP ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP üniteye sahip olacak. Pro+ 100W hızlı şarj sunabilir ve Pro modeli 67W şarjı destekleyebilir. Her üç modelin de Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 üzerinde çalışması bekleniyor.