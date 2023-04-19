Realme‘nin Realme 11 serisini mayıs ayında duyuracağı teyit edildi. Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ Çin’in TENAA otoritesinden onay aldığı için her iki modelin de önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu ayın başında ortaya çıkan bir sızıntı, Pro modellerinin Dimensity 1080 yonga setine sahip olacağını iddia etmişti. Ancak, tanınmış duyumcu Digital Chat Station’ın yeni bir Weibo gönderisine göre, Realme 11 Pro+, 2.6GHz hızında çalışan tamamen yeni bir Dimensity 7 serisi yonga setine sahip olacak.

Realme 11 Pro ve 11 Pro+’ın TENAA sertifikalarında 2.6GHz’lik bir çip görülüyor, bu da aynı SoC’nin her iki cihaza da güç verebileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Vivo, tamamen yeni Dimensity 7200 yonga setine sahip Vivo V27 5G’yi tanıttı. Çip 2.8GHz hızında çalıştığından, Realme 11 Pro ve 11 Pro+’ın tamamen yeni bir işlemciyle donatılmış olabileceği anlaşılıyor.

İçindekiler Realme 11 Pro

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro ve 11 Pro+’ın temel olarak kamera ve hızlı şarj bölümlerinde farklılık göstermesi bekleniyor. Pro modeli 108 megapiksel birincil kamera + 2 megapiksel çift kamera sistemi ile gelecek ve 67W hızlı şarjı destekleyecek. Pro+ varyantının ise 200 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemine sahip olması ve 100W şarj sunması muhtemel.

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Her iki modelin de yüksek yenileme hızı ve 2160Hz PWM yüksek frekanslı karartma sunan 6,7 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Seri, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanı sunabilir. Her iki model de 5.000mAh pil barındıracak ve 16 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Realme 11 Pro ikilisi ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Her iki telefon da Android 13 işletim sistemi ve Realme UI 4.0 ile çalışacak.