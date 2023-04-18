Mayıs ayında gerçekleşecek olan Google I/O konferansında, Pixel 6a’nın yerine geçecek olan Google Pixel 7a modelinin tanıtılması bekleniyor. Telefonun görüntüleri ve teknik özellikleri son zamanlarda sızdırıldı. Şimdi ise 9to5Google, telefonun fiyatını açıkladı ve sızıntı yapan Jon Prosser, telefonun renklerini ve satış tarihini açıkladı.

Pixel 7a’nın fiyatı, Pixel 6a’dan 50 dolar daha pahalı olarak 499 dolar olarak belirlendi. Pixel 6a, Mayıs ayında tanıtıldıktan sonra Temmuz ayında satışa çıktı. Ancak sızıntı yapan kişi, Pixel 7a’nın 10 Mayıs’ta I/O’da duyurulmasından sonra satışa çıkacağını iddia ediyor. Bu durumun Hindistan için de geçerli olup olmayacağı henüz belli değil.

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Daha önceki söylentiler telefonun Karbon, Pamuk ve Arktik Mavi renklerinde geleceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak sızıntıya göre telefon Kömür, Kar ve Deniz (açık mavi) renklerinde gelecek. Google Store için özel bir Mercan rengi de olacak.

Sızıntıya göre Google, Pixel 7a’nın piyasaya sürülmesinden sonra Pixel 6a’yı satışa devam edecek. Ayrıca, 10 Mayıs’ta I/O’da tanıtılacak olan Google Pixel Fold, aynı gün Google Store üzerinden ön siparişle satışa sunulacak ve 30 Mayıs’ta operatörler aracılığıyla ön siparişe açılacak ve 27 Haziran’da satışa çıkacak.

Daha önceki söylentiler telefonun Karbon ve Porselen renklerde geleceğini ortaya koymuştu. Sızıntıya göre telefonun fiyatı 1,799 dolar olacak. Bu da daha önceki söylentilerle uyumlu.

Ayrıca Tensor G2 yongası tarafından desteklenen bir Pixel tablet de etkinlikte bekleniyor. Yeni bir söylentiye göre, tablet resmi görselde gösterilen dock ile dört renkte gelecek ve 8 GB RAM’e sahip olacak. Ancak fiyatlandırma henüz bilinmiyor ve Haziran ayında satışa sunulması bekleniyor.