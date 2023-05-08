Realme, yeni akıllı telefonlarını 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve yaklaşan cihazlarla ilgili birçok söylenti ve rapor var. En son resmi teaser, serinin en üst modeli olan Realme 11 Pro+ modelinin bazı önemli özelliklerini ortaya çıkardı.

Teaser, pil kapasitesiyle ilgili önceki söylentileri doğruladı. Realme 11 Pro+, selefi Realme 10 Pro+ ile aynı olan büyük bir 5.000 mAh pil paketi ile donatılacak. Pil ayrıca, 10 serisi modeldeki 67 W hızlı şarjdan önemli ölçüde daha yüksek olan 100 W’lık etkileyici bir hızlı şarjı da destekleyecek.

Teaser posteri, telefonun sadece 183 gram ağırlığında olacağını da ortaya koydu. Şarj süresinin, Realme 10 Pro+’ın 67W hızlı şarj teknolojisi ile yüzde 0’dan yüzde 17’ye ulaşması için geçen 17 dakikadan bile daha kısa olmasını bekleyebiliriz.

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Diğer özellikler açısından telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik uzun AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında, Realme 11 Pro+, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 7050 yonga seti tarafından desteklenecek. 200 megapiksellik arka kamera ve 16 megapiksellik ön kamera ile üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Cihazın kutusundan Android 13 ile çıkması muhtemeldir, bu nedenle bu haftaki lansman etkinliği yaklaşırken daha fazla ayrıntı için bizi takip etmeye devam edin.