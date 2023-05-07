Realme, bir sonraki sayı serisini 10 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme 11 serisi, üst düzey Realme 11 Pro+ dahil olmak üzere bazı güzel telefonları içerecek. Sızan görüntüler, telefonun arkası suni deri olan yuvarlak bir kamera modülü alacağını gösteriyor. Telefonun küresel lansmanı hakkında bir haber yok, ancak yakın zamanda NBTC ve BIS sertifikası aldı ve bu da yakın zamanda küresel pazarlarda piyasaya sürüleceğini ima ediyor.

RMX3741 model numaralı Realme 11 Pro+, Endonezya’daki NBTC web sitesinde ortaya çıktı ve GSM, WCDMA, LTE ve NR gibi hücresel bağlantı seçeneklerini onayladı. Ek olarak, birinci sınıf akıllı telefon, aynı model numarasıyla Hindistan Standartları Bürosu (BIS) web sitesinde de tespit edildi ve bu, Hindistan’daki lansmanının hemen köşede olabileceğini gösteriyor.

Bunun dışında iki listeden de ilginç bir detay alamıyoruz. Bununla birlikte, çeşitli tanıtımlar ve sızıntılar sayesinde akıllı telefon hakkında zaten çoğu şeyi biliyoruz. Realme 11 Pro+, arkasında suni deri kaplı birinci sınıf görünümlü bir tasarımla piyasaya çıkacak. Yuvarlak kamera modülü, bu yıl çoğu Çinli üreticinin izlediği trendle aynı çizgide.

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Realme 11 Pro+, FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 2160 Hz PWM yüksek frekanslı karartmaya sahip büyük 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip birinci sınıf bir orta sınıf akıllı telefon olarak gelecek. Gücünü MediaTek Dimensity 7050’den alan telefonun 16 GB’a kadar RAM ve maksimum 1 TB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor. Telefonun 100W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor.