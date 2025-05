The Amazing World of Gumball, yedi yıl aradan sonra yepyeni bölümleriyle ekranlara geri dönüyor. Bu kez The Wonderfully Weird World of Gumball adıyla karşımıza çıkacak olan dizi, 2025 yılının sonlarında Hulu (ABD) ve Cartoon Network (uluslararası) platformlarında yayınlanacak. Peki, Gumball yeni sezon ne zaman geliyor ve neler sunacak?

Gumball 7 yıl sonra geri dönüyor

The Wonderfully Weird World of Gumball fragman ile,birlikte Gumball ve Darwin’in yeni macerası da resmen başlamış oldu. Fragmanın açılışı, ikilinin okula geç kaldıklarını fark etmesiyle başlıyor. Bu sahne, dizinin yıllardır yayınlanmamasına yönelik oldukça eğlenceli bir gönderme olarak dikkat çekiyor.

Gumball ve Darwin’in yer aldığı Elmore kasabası, yine absürt olaylara sahne olacak. İlk bölümde, ikili sağlıklı beslenmeye karar verdiklerinde tüm kasabanın bir fast-food zinciri olan Mr. Bilderburger tarafından kontrol edildiğini fark ediyor.

Mizahi ve toplumsal eleştiri dolu bu hikâyeler, Gumball hayranlarının özlediği yapıyı yeniden sunacak.

Gumball yeni sezon konusu ve karakterleri neler olacak?

Yeni sezonda 40 bölüm yayınlanması planlanıyor. Seslendirme kadrosunda Gumball’u Alkaio Thiele, Darwin’i Hero Hunter ve Anais’i Kinza Syed Khan seslendirecek.

Nicole ve Richard Watterson karakterlerini ise Teresa Gallagher ve Dan Russell seslendirmeye devam edecek.

Yapımcı koltuğunda ise serinin yaratıcısı Ben Bocquelet’e, Matt Layzell ve Erik Fountain eşlik ediyor.

Özellikle önceki sezonun sonunda “Boşluk”a düşen Rob karakterinin hikayesinin devam etmesi bekleniyor.

Yeni sezonda hayranları bekleyen en büyük sürpriz ise, dizinin klasik absürt mizahı ile yeni nesil animasyon trendlerini başarılı şekilde harmanlaması olacak gibi görünüyor.

Peki siz Gumball’un geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!