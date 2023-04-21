Realme, önümüzdeki ayın başında Realme 11 Pro+ ile en son serisini açıklamayı planlıyor. Telefon orta seviye olarak piyasaya sürülebilecek olsa da Dimensity 7 serisi yonga seti, 100W hızlı şarj ve yüksek frekans karartma özellikli AMOLED ekran gibi bazı önemli özellikleri de beraberinde getirecek. Çarpıcı ay çekimleri yapmak için özel bir moda sahip olan kameraları da etkileyici olacak.

Realme Çin Pazarlama Direktörü Jessie, geçtiğimiz günlerde Weibo’da Realme 11 Pro+ tarafından çekilen ayın bir görüntüsünü paylaştı. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi telefonun pürüzsüz görünen bir ay çekimi yakalayabilmiş olması, özel bir telefoto sensörüne sahip olduğunu gösteriyor. Söylentiler, 8MP telefoto ünitesi ve 200MP Samsung ISOCELL HP3 sensörüne sahip olabileceğini öne sürüyor.

Bu, yaklaşmakta olan Realme 11 Pro+’ın, kullanıcıların ayın ayrıntılı görüntülerini çekmesine olanak tanıyan bir Ay Moduna sahip olacağı anlamına gelmelidir. Marka, ayı tanımak ve iyi ayrıntılara sahip yüksek kaliteli görüntüler üretmek için yapay zeka tabanlı bazı sahne optimizasyonu teknolojileri kullanıyor olabilir.

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Önceki raporlar, Realme 11 Pro+’nın FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 Hz PWM yüksek frekanslı karartma özellikli 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Dimensity 7 serisi işlemci tarafından desteklenebilir. Cihaz muhtemelen 5.000 mAh pil ile çalışacak ve 100W hızlı şarjı destekleyebilir.