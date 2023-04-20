Bugün düzenlenen bir etkinlikte Vivo, Çin’de iki yeni katlanabilir telefonu piyasaya sürdü. Bunlar arasında Vivo X Fold 2 ve X Flip yer alıyor. X Flip daha dikkat çekici bir sürüm olarak beğeniye sunuldu. İşte teknik özellikleri.

Vivo, 2022 yılında vivo X Fold ve X Fold Plus’ı piyasaya sürerek katlanabilir telefonlara yabancı değil. Bu cihazlar Galaxy Z Fold serisini hedef alan kitap tarzı katlanabilir telefonlardı. Şimdi ise şirket, ilk kapaklı katlanabilir telefonuyla birlikte vivo X Fold 2’yi ve X Flip’i piyasaya sürdü.

İki katlanabilir cihazın ZEISS markalı kameralar ve Çin’e özel OriginOS 3 görünümü gibi birkaç ortak noktası var. Ancak cihazlar bunun dışında büyük ölçüde farklı cihazlar olarak karşımızda.

Vivo X Flip, şirketin ilk kapaklı katlanabilir cihazı ve üç inçlik bir kapak ekranına sahip. Bu, Galaxy Z Flip 4’ün 1,9 inçlik küçük kapak ekranına kıyasla gözle görülür derecede daha büyük bir ekran.

X Flip’i açtığınızda ultra ince camlı 6,74 inç 120Hz OLED ekrana (FHD+, 1.200 nit parlaklık) sahip. Katlanabilir özellik aynı zamanda Flex Mode tarzı bir özelliğini de beraberinde getriryor. Ayrıca Vivo, X Flip menteşesinin 500.000 katlama ve açılmaya kadar dayanabileceğini iddia ediyor.

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Kamera özelliklerine bakacak olursak, 50MP ana kamera (OIS özellikli IMX866V) ve 12MP ultra geniş lensten oluşan bir çift arka kamera sistemi mevcut. İkincisi otomatik odaklama da içeriyor, böylece ultra geniş enstantane ile makro çekimler yapabiliyor. Katlanabilir ekranda 32MP selfie kamerasıyla birlikte geliyor.

Diğer özellikler arasında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 44W kablolu şarj özelliğine sahip 4.400mAh pil (burada kablosuz şarj yok) ve yanda parmak izi okuyucusu ile geliyor.

İçindekiler Fiyat

Fiyat

Vivo X Flip, 12GB/256GB temel model için 5,999 yuan’dan (872 dolar) başlıyor.