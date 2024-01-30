Bu videoda orta segmentte yer alan yerli üretime dahil olan ürünlerden bir tanesi, realme 11 modelinin detaylarına yakından bakıyoruz.

realme 11, serinin en uygun fiyatlı olan telefonu olarak dikkat çekiyor. Önceki modeline göre geliştirilen noktalarıyla daha alınası bir model olurken, 6.4 inç AMOLED ekranı 1000 nit parlaklık değerlerine çıkabiliyor. Ek olarak da 90Hz ekran yenileme oranına sahip.

Performans tarafında ise gücünü Mediatek Helio G99 işlemcisinden gücünü alan realme 11, 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip. +8GB olarak RAM’i dinamik olarak genişletebiliyorsunuz. Android 13 tabanlı realmeUI 4.0 kullanan telefon akıcı bir şekilde çalışabiliyor.

Önceki modele göre geliştirilen noktalardan birisi ise kamera. Arka taraftaki 108MP kamerası sayesinde yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirken, sensör içerisinden 3x kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Kamera tasarımı da realme 11 modelinde daha premium bir duruş sergiliyor.

realme 11, 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Yine önceki modele göre geliştirilen batarya, kapasitesi aynı kalsa da, 67W SuperVOOC ile çok daha kısa sürede şarj olabiliyor. 17 dakikalık şarj ile %1’den %50 seviyesinde şarj olabiliyor. Ayrıca 15 dakikalık şarj ile 2 saat oyun oynamayı vadediyor.

10.500 TL bandında satılan realme 11 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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