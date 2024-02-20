realme, ülkemizdeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sayı serisi diye tabir edilen serinin son ürünü realme 11 serisi üç farklı modelle ülkemizde satışta. realme 11, realme 11 Pro ve realme 11 Pro Plus 5G modelleri olarak tercih edilebilen modellerden hem en uygun fiyatlı olanı hem de yerli üretim olmasıyla dikkat çeken realme 11, segmentinde dikkat çeken üçlü kombinasyon ile dikkat çekiyor.

Peki realme 11 almak için 5 neden neler olabilir? Uygun fiyatlı kategoride bir telefon seçerken dikkat çeken özellikleri bir arada sunan realme 11 hakkındaki tüm detayları bu videoda paylaştık. Siz realme 11 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Aranızda satın alanlar ya da satın almayı düşünenler var mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

realme 11 İnceleme: https://youtu.be/evmrcU34OnY

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