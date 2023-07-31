Realme cephesi, Realme 11 serisine yeni bir cihaz daha ekledi. Marka, Realme 11 4G akıllı telefonunu Vietnam’da tanıttı. Cihaz, ülkede halihazırda mevcut olan Realme 11 Pro ve Pro+ telefonlarına katılıyor. Serinin yeni bebeği, Realme 10’un halefi olarak dikkat çekiyor ve sunduğu iyileştirmelerle öne çıkıyor! İşte Realme 11 serisinin hırçın çocuğu!

Realme 11 4G Türkiye’de Yok Satar!

Realme 11 4G, nokta çentiğe ve alt tarafında nispeten kalın bir çerçeveye sahip 6,4 inç boyutunda bir sAMOLED ekrana sahip. Günümüz Android telefon standartlarına göre biraz küçük kalan bu ekran, FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran ayrıca düşmelere ve çizilmelere karşı Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Tasarım açısından Realme 11 4G, dairesel bir kamera modülüne sahip oldukça şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Tasarım güzel olsa da, cihazın genel görünüşü serideki diğer cihazlara büyük benzerlik gösteriyor. Ekran AMOLED olmasına rağmen Realme ekran altı parmak izi okuyucu yerine güç düğmesine entegre bir parmak izi tarayıcısı kullanmayı tercih etmiş.

Kamera cephesinde kardeşleri gibi güçlü olan Realme 11 4G, 108MP ana sensör ve 2MP ikincil lensten oluşan çift arka kamera kurulumuyla geliyor. Ön tarafta, özçekimler için 16MP’lik bir selfie kamerası var. Realme bu modelde segmentine göre olduça iyi bir kamera deneyimi vadediyor.

Realme 11 4G gücünü MediaTek’in Helio G99 işlemcisinden alıyor. Bu yonga seti Realme 10 modelinde de kullanılmıştı. Cihaz, akıcı performans için sanal RAM ile 8GB daha artırılabilen 8GB fiziksel RAM ve 256GB’a kadar depolama alanı sunuyor.

Realme’nin yeni canavarı, USB-C bağlantı noktası üzerinden 67W hızlı şarj desteğine sahip ve cihazda 5.000mAh bulunuyor. Bu sayede Realme 11 4G oldukça uzun bir kullanım ömrü vadediyor. Yazılım açısından, Realme 11 serisinin yeni üyesi Android 4.0 tabanlı Realme UI 13 üzerinde çalışıyor.

Realme 11 4G, Siyah ve Altın renk seçenekleriyle sunuluyor. Fiyatlandırma söz konusu olduğunda, cihazın 128GB ve 256GB sürümleri Vietnam’da sırasıyla yaklaşık 315 dolar ve 340 dolar olarak fiyatlandırılmış. Bu fiyatlar vergilerin bizim gibi yüksek olduğu Vietnam pazarı için geçerli. Cihazların Türkiye pazarı planları ve olası fiyatları henüz belirsiz. Ancak bu modeller ülkemize güzel bir fiyatla gelirse çok tutulacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme 11 4G alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!