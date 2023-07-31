Samsung cephesi, 2022 yılına kadar piyasaya sürdüğü amiral gemilerinde Snapdragon işlemcilerin yanında bazı bölgelerde Exynos işlemci kullanma kararıyla sıkça eleştirilmiş ve Exynos işlemciye sahip cihazlar, telefon almak isteyen birçok müşterinin kara listesine düşmüştü. Nihayet bu yıl Exynos sevdasından vazgeçen Samsung, dünya genelinde Galaxy S23 serisini her bölgede Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle piyasaya sürmüştü. Şimdi de Galaxy S24 serisinin ortancası Galaxy S24+ Geekbench’te herkesi sevindirecek Snapdragon işlemcisiyle boy gösterdi! Samsung Exynos ısrarını rafa kaldırmış olabilir! Yine de kötü bir haber var!

Galaxy S24+ Snapdragon 8 Gen 3 İşlemcisiyle Güçten Yerinde Duramıyor!

ABD pazarında satılması beklenen SM-S926U model numarasına sahip Galaxy S24+ Geekbench veritabanında keşfedildi. Söz konusu verilere göre, Galaxy S24+ modeli Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 8GB RAM ile gelecek. Ancak cihazın test aşamasında olduğunu göz önünde bulundurursak, Samsung’un gelecekteki modelleri için daha yüksek RAM seçenekleri sunmasını bekleyebiliriz.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 3.3GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X4, 3.15GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A720, 2.96GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A720 ve 2.27GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A520 çekirdeğinden oluşuyor. Ayrıca, işlemci Adreno 750 GPU’ya sahip.

Samsung’un yeni canavarı Geekbench’in tek çekirdek testinde 2.233 puan, çok çekirdek testinde ise 6.661 puan aldı. Bu puanlar, A16 Bionic ile donatılan iPhone 14 Pro’lara oldukça yakın sonuçlar. Bir süredir Apple’a yetişmekte zorluk yaşan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 ile şeytanın bacağını kırmıştı. Görünen o ki, bu nesilde de Qualcomm işlemciler Apple’ın Bionic işlemcilerinin ensesinde olacak.

Ancak, burada özellikle ülkemiz pazarı için oldukça üzücü bir söylenti var. İddialara göre, Galaxy S24 serisi, ABD ve Çin pazarlarında Snapdragon çip kullanırken, ülkemizin de içinde olduğu Avrupa, Latin Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerinde Exynos 2400 işlemci ile donatılacak.

Exynos’un performansı hakkında henüz kesin bir bilgi yok, ancak Snapdragon 8 Gen 3’e benzer bir performansa sahip olması bekleniyor. Aksi takdirde, Samsung hayranları ve kullanıcıları hoşnutsuzluk yaşayabilir ve şirket için olumsuz bir durum oluşabilir. Yine de Exynos’un istisnasız bir şekilde yıllardan beridir Qualcomm işlemcilerin gerisinde olduğu düşünüldüğünde, bu Galaxy S24 serisinin potansiyel müşterileri için üzücü bir haber.

Samsung’un bu yeni serisi, performansı ve özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı, zamanla göreceğiz. Farklı bölgelerde kullanılacak farklı işlemci seçenekleri ise merak uyandırmaya devam ediyor. Umuyoruz ki Samsung artık adı çıkmış Exynos işlemcileri tam olarak olgunlaşmadan amiral gemisi cihazlarında piyasaya sürmez.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 serisi farklı işlemciye sahip versiyonlarla mı gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!