Geçen hafta Çin’de tanıtılan Realme 10 Pro ve 10 Pro+ , 8 Aralık’ta dünya çapında çıkış yapacak. Akıllı telefonlar aynı gün Hindistan’da da piyasaya sürülecek ve Hindistan’daki kesin fiyatları henüz açıklanmasa da Realme Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, Realme 10 Pro Plus’ın Hindistan fiyatı ile ilgili nükteli bir tweet attı.

Sheth, Twitter’da, Realme 10 Pro+’nın Hindistan’da 25.000 INR (305 Euro/295 Amerikan Doları/2.195 Çin Yeni) altında fiyatlandırılacağını doğrulayan “Bunu çözdüğü için ürün ekibimize teşekkür ederiz” başlıklı kısa bir klip yayınladı.

Kudos to our product team for figuring this one out. #realme10ProSeries5G pic.twitter.com/A5DZNMyWek — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 26, 2022

Realme 10 Pro+, Çin’de üç bellek yapılandırmasıyla geliyor: 8GB/128GB’lık versiyon 1.699 Çin Yeni (235 Amerikan Doları/ 230 Euro/ 19.340 Hindistan Rupisi), 8GB/256GB’lık versiyon 1.999 Çin Yeni (280 Amerikan Doları/ 270 Euro/ 22.755 Hindistan Rupisi) ve 12GB/256GB’lık versiyon 2.399 Çin Yeni (335 Amerikan Doları/ 320 Euro/ 27.310 Hindistan Rupisi). Bu nedenle, Realme 10 Pro+’nın Hindistan’da 25.000 Hindistan Rupisinin altında fiyatlandırılması şaşırtıcı değil. Ancak Hindistan’da yalnızca temel modelin 25.000 Hindistan Rupisinin altında olduğunu ve diğer değişkenlerin daha yüksek fiyatlı olduğunu görebildik.

Bununla birlikte, yalnızca temel model için olsa bile, 25.000 Hindistan Rupisinin altındaki fiyatın akıllı telefonun normal fiyatı olacağını ve müşterilerin sınırlı süreli teklifleri talep ettikten sonra alacakları bir şey olmayacağını umuyoruz. Lansmana hala 10 günden fazla bir süre var.

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Realme 10 Pro+, MediaTek Dimensity 1080 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Ekran tarafında ise HDR10+ destekli kavisli 6.7 inçlik 120Hz FullHD+ AMOLED ekrana sahip. Bataryadan bahsedecek olursak cihaz 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapacak.

Realme 10 Pro ise Snapdragon 695 yongasından güç alıyor. Ekran tarafında ise düz 6.72 inçlik Full HD+ 120Hz IPS LCD bir ekrana sahip. Bataryadan bahsedecek olursak cihaz 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapacak.

Her iki akıllı telefon da 5G bağlantısına ve Android 13 tabanlı Realme UI 4.0’a sahip.