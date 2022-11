Geçen hafta Çin’de tanıtılan Realme 10 Pro ve 10 Pro+ , 8 Aralık’ta dünya çapında çıkış yapacak. Akıllı telefonlar aynı gün Hindistan’da da piyasaya sürülecek ve Hindistan’daki kesin fiyatları henüz açıklanmasa da Realme Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, Realme 10 Pro Plus’ın Hindistan fiyatı ile ilgili nükteli bir tweet attı.

Sheth, Twitter’da, Realme 10 Pro+’nın Hindistan’da 25.000 INR (305 Euro/295 Amerikan Doları/2.195 Çin Yeni) altında fiyatlandırılacağını doğrulayan “Bunu çözdüğü için ürün ekibimize teşekkür ederiz” başlıklı kısa bir klip yayınladı.

Kudos to our product team for figuring this one out. #realme10ProSeries5G pic.twitter.com/A5DZNMyWek

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 26, 2022