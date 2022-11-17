Realme, söz verdiği gibi Çin’de düzenlediği bir etkinlikte realme 10 Pro serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Realme 10 Pro+, şirketin COP Ultra paketleme teknolojisi sayesinde ultra dar çerçeveli 6,7 inç FHD+ 120Hz OLED 61° kavisli ekrana sahip ilk telefonu.

Telefon 2160Hz yüksek frekanslı karartma teknolojisine sahip. Şirket, DC karartmanın çalışamadığı karanlık ortamlarda (90 nit’in altındaki parlaklık), telefonun daha rahat bir göz deneyimi ile ekranda doğru renkleri korumak için otomatik olarak 2160Hz PWM karartma moduna geçeceğini söyledi.

Realme 10 Pro+, 12GB’a kadar RAM ve 8GB’a kadar sanal RAM ile Dimensity 1080 5G işlemciden güç alıyor, X eksenli doğrusal titreşim motoruna, 4D oyun titreşimine sahip ve 17 dakikada %50’ye kadar şarj edebilen 67W akıllı flaş şarj destekli 5000mAh büyük bir pil içeriyor.

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Telefon özelleştirilmiş 0,65 mm ikincil temperli yüksek mukavemetli cama sahiptir. Şirket, bunun için 1 metrelik düşme testi de dahil olmak üzere birden fazla testten geçtiğini söylüyor. 9’u 1 arada piksel füzyon teknolojisi, HyperShot amiral gemisi görüntü mimarisi, 3x optik kaliteli zoom ve yükseltilmiş sokak çekim modu 3.0 ile 108MP arka kameraya sahip.

Tasarım, hiper uzay tünelleri konseptinden esinlenmiştir. Tasarımın kırılan ışığı, ışık ultra yüksek hızlarda sınıra kadar geriliyormuş gibi görünür ve dinamik bir üç boyutlu etki yaratır.

Çift lensli refleks kameranın klasik şekli, zaman ve mekan ötesi modern dijital görüntülerle birleştirilerek görüntü ifadesinde yeni bir sokak fotoğrafçılığı trendi getiriyor. Her iki telefon da Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleriyle sunuluyor.

Realme 10 Pro

Öte yandan realme 10 Pro, 1 mm ultra dar çerçeveli 6,7 inç FHD+ LCD ekrana sahip ve ekran-gövde oranı %93,76. DC karartmayı destekler ve TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahiptir.

Ayrıca 10 Pro+ ile benzer görüntü mimarisine sahip 108MP arka kamerası var, ancak bu Snapdragon 695 SoC tarafından destekleniyor. Telefon, keskin hatlara sahip 2D çerçeve tasarımına, 8,1 mm ultra ince gövdeye sahip ve 5000mAh büyüklüğünde.

Fiyat

realme 10 Pro+, 8GB + 128GB modeli için 1699 yuan (238 Dolar), 8GB + 256GB modeli için 1999 yuan (280 Dolar) ve 12GB + 256GB modeli için 2399 yuan (336 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.

Realme 10 Pro, 8GB + 256GB modeli için 1599 yuan (224 Dolar) ve 12GB + 256GB modeli için 1899 yuan (266 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.