Razer’dan ilgi çekici kablosuz kulaklık modeli: Pikachu Earbuds

İyi bir tam kablosuz kulaklık arayışı içinde iseniz muhtemelen seçenekleriniz arasında Jabra Elite 75t, Sony WF 1000XM3B veya Apple Airpods Pro vardır. Fakat hiçbiri cebinizde bir Poké Ball taşımak kadar havalı olmasa gerek. Eğer siz de bir Pokémon hayranı iseniz; Razer’ın Pikachu Earbuds modeli tam da size göre.

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Pikachu Earbuds ile ilgili neler biliyoruz

16 Nisan 2020 tarihinde, Çin’de tanıtılacak olan Razer’ın yeni tam kablosuz kulaklık modeli Pikachu Earbuds için beklenen satış fiyatı 120 Dolar civarında. Fiyat, performans dengesi konusunda kafanızda soru işaretleri olabilir; fakat dürüst olmak gerekirse bu model, ses kalitesi, batarya ömrü vb. performans verilerinde zirveye oynamak için üretilmiş bir kulaklık değil. Ayrıca cihazda herhangi bir aktif gürültü engelleme mekanizması bulunmuyor fakat ürünün dış tarafındaki silikon yapı sayesinde bir miktar da olsa izolasyon sunacaktır diye düşünüyoruz. Pikachu Earbuds’ta 13 mm‘lik sürücüler kullanılmış. Bu sürücülerin tam kablosuz bir kulaklık için gayet yeterli büyüklükte olduğunu ve güzel baslar sağlayacağını söyleyebiliriz. Cihazın sağlayabileceği batarya ömrü ise batarya tam dolu iken 3 saat. Cihazın Poké topu şeklindeki taşıma kabı ile beraber ise bu süre 15 saate kadar uzayabiliyor.

Pikachu Earbuds, teknik olarak, Jabra, Sony ve Apple ile yarışamayacak olsa bile; tasarım anlamında Pokémon sever birçok kullanıcının ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz. Sonuçta bedava dağıtılmışçasına herkesin kulağında gördüğümüz beyaz renkli Airpods’lar yerine; Poké topu içinde taşınan sarı renkli Pikachu Earbuds’lar ile dolaşmayı kim istemez ki.

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