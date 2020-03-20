Oyun
Karantinaya rağmen İtalya’da bir adam sokakta Pokemon Go oynadı!
İtalya bildiğiniz üzere küresel çapta dünyayı altına almış Koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. Fakat, anlaşılıyor ki vatandaşlar bu duruma karşın pek de bilinçli değiller.
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İtalya ülke olarak bizim gibi Akdeniz bölgesi içerisinde bulunan ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak kanlı vatandaşları, şehir hayatı, gece eğlenceleri derken müthiş sosyal bir ülke olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz.
Tabii ki yüksek sosyalite olması bu tip ülkelere büyük zararlar verebiliyor. Ülkede resmi merciler tarafından açıklanmış 9 Mart 2020 tarihinden beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Halkta yaşanan olağanüstü duruma alışkın olmadığı için enteresan tepkiler verebiliyor.
Bunlardan biri de İtalya’nın şehirlerinden birinde gerçekleşti. PhoneArena’nın haberine göre İtalya’da adı açıklanmayan bir vatandaş sokağı çıkmaya yasağını çiğneyerek Pokemon Go oynadı. Evet yanlış duymadınız bunu zaruri olmayan bir sebepten gerçekleştirdi.
31 yaşındaki İtalyan adama göre, herhangi bir kritik durum ortada yok. Adam, küçük kız kardeşiyle birlikte en sevdikleri hobilerini sürdürmeye devam ediyorlar. Pokemon GO, 2016 yılında çıkışını gerçekleştirmiş ve çıktığı tarihlerde büyük sükse yakalamıştı.
İtalya’nın San Ferro şehrinde gerçekleşen bir hayli tuhaf durum, Avrupa içerisinde virüsün ilk salgın noktalarından birinde gerçekleşti. İtalyan vatandaşı yakalandığında hiç de huzursuz olmadı. Dışarı çıkmak için iyi bir sebebi olduğunu düşünüyordu.
İsmini veremediğimiz genç adam “Pokemon avlıyordum” dedi. Bu açıklamalarla birlikte genç adam dışarı çıkarak suç işleyen 43.000 kişinin arasına katılmış oldu. Umarız, üst seviye bazı Pokemon’lar bulduktan sonra COVID-19 salgının kendi hayatını da etkileyeceğinin farkına varabilmiştir.
Herkese tavsiye ediyoruz ve kendimiz de uyguluyoruz. Ülkemizde olan virüsle başa çıkmak ve etkilerini minimum seviye indirmek için lütfen #EvdeKal’ınız.
Haber
Epic Games Store’da, 159 TL değerinde iki oyun ücretsiz oldu!
Her hafta belirli oyunları kullanıcılar için kalıcı ve ücretsiz bir şekilde sağlayan Epic Games, bu hafta sevilen oyun Watch Dogs ve The Stanley Parable’ı ücretsiz bir şekilde edinme imkanı tanıyor.
Bir süre önce Ubisoft’un kendi platformu üzerinde ücretsiz bir şekilde sunulan Watch Dogs o dönem içerisinde kullanıcıları çok mutlu etmişti. Bu durum, kampanyayı kaçıranlar ve evde kalmamız gereken bugünlerde yeni oyun arayanlar için süper bir fırsat olarak göze çarpıyor.
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Watch Dogs tanıtım videosu
2014 yılında piyasaya sürülen oyunda Aidan Pearce adlı bir hackerı kontrol ediyoruz ve açık dünya üzerinde belirli görevler ile düşmanımız olan yapay zekanın belirlediği kurallara meydan okuyoruz.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz veya AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz
- RAM: 6 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 destekli 1 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770
- Harddisk: 25 GB boş alan
Yüksek ayarlar
- İşletim Sistemi: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) veya Windows 8 (Sadece 64 bit)
- İşlemci: Sekiz çekirdekli – Intel Core i7-3770 @3.5 GHz veya AMD FX-8350 X8 @4 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 destekli 2 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850
- Harddisk: 25 GB boş alan
The Stanley Parable tanıtım videosu
Platform bünyesinde ücretsiz verilen diğer oyun The Stanley Parable’da ise karmaşık bir dünya içerisinde ne olduğunu anlamamız gerekiyor, kuralları bulunmayan ve basit düşman öldürme gibi mekanikleri barındırmayan oyun, kullanıcılar tarafından “Garip” olarak nitelendiriliyor.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8
- İşlemci: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Yüksek ayarlar
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Ubisoft’un çok sevilen ve yeni serileriyle birlikte uzun bir hikaye ömrü sunan oyunu Watch Dogs ve The Stanley Parable’ı kalıcı olarak elde etmek için 26 Mart’a kadar vaktiniz olduğunu unutmayın.
Haber
Doom Eternal, çıkışından saatler sonra kırıldı!
Bugün id Software’ın yeni oyunu, Doom Eternal çıkış yaptı, fakat bir terslik var. PC, Xbox One, Playstation 4 ve Google Stadia için oynanabilir durumda olan Doom Eternal, çıkışından saatler sonra TBD adlı hacker grubu tarafından kırıldı.
Hikaye bünyesinde, cehennem ordularının gezegeni işgal ettiği bir evrende, Doom Slayer kurtarıcı rolünü üstlenerek düşmanları püskürtecek. Hikaye modu dışında, oyuncularla karşı karşıya gelebilmemizi sağlayan bir mod için de olanak tanıyan Eternal, bizlere şeytanlar ile kıyasıya bir mücadele sunuyor. Serinin önceki oyunlarına kıyasla daha fazla RPG öğesi barındıran ve hikaye yönünde daha yenilikçi fikirler sunan Eternal, geniş oyun kapsamıyla oyuncuların dikkatini çekiyor.
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Oyun hem Nvidia, hem de AMD için optimize bir şekilde çıkış yaptı, bu detayla beraber Google Stadia ile birlikte duyurulan oyunun bu platform için de ciddi optimizasyonlar sunduğu söylenmekte.
Oyun için ön sipariş veren oyuncular tarafından ciddi anlamda kınanan ve geri iadelerle başı derde girecek gibi görünen id Software’ın bu konuda kullanıcılar için ne yapacağı ise merak konusu.
Not: Bu aşamada HWP platformu olarak, korsan oyun kullanımının bilgisayarınız için ciddi sorunlar yaratabileceğini ve sorun yaşamamak için bu yollardan kaçınmanız gerektiğini hatırlatırız.
Ülkemiz için oyuna ait mağaza fiyatları şu şekilde;
Steam – 199 TL
Xbox – 470 TL
PS4 – 469 TL
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 3,3 GHz ya da AMD Ryzen 3 3,1 GHz
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6 GB), GTX 1650 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 6700K ya da AMD Ryzen 7 1800X
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (8 GB) ya da AMD Radeon RX Vega56 (8 GB)
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Oyun
Steam Bahar Oyun Festivali başladı
Steam Bahar Oyun Festivali başladı. Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nın iptal olmasından sonra Steam, Indie oyun geliştiricilerine destek olabilecek oyun festivalini başlattı.
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Steam, Bahar Oyun Festivali‘nde Indie oyun yapımcılarına destek olacak bir kampanya başlattı. 40‘ın üzerinde Indie oyun demo sürümleriyle kullanıcıları sunuluyor. Oyuncular bu sayede Indie oyunları deneyimleme, geliştiriciler de oyunlarını tanıtma şansını buluyor. Önceki festivalde sunulan 12 oyundan sonra bu festivaldeki oyun sayısı önceki festivale göre 2 kattan fazla artış göstermiş oldu.
The Game Awards‘ın yapımcısı Geoff Keighley, Twitter‘da yaptığı açıklamada, iptal edilen Oyun Geliştirici Konferansı‘nda oyunlarını tanıtacak ancak iptal sonrası bu fırsatı bulamayan Indie oyun geliştiricilerine yardım etmek için bu kampanyayı başlattıklarını duyurdu. Kampanya 23 Mart‘a kadar devam edecek.
Ayrıca Steam Oyun Festivali‘nde Indie oyun dışında birçok oyun da kullanıcılara deneyimlemeleri için sunuluyor. Festival hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.