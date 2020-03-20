İtalya bildiğiniz üzere küresel çapta dünyayı altına almış Koronavirüs salgınıyla karşı karşıya. Fakat, anlaşılıyor ki vatandaşlar bu duruma karşın pek de bilinçli değiller.

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İtalya ülke olarak bizim gibi Akdeniz bölgesi içerisinde bulunan ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak kanlı vatandaşları, şehir hayatı, gece eğlenceleri derken müthiş sosyal bir ülke olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz.

Tabii ki yüksek sosyalite olması bu tip ülkelere büyük zararlar verebiliyor. Ülkede resmi merciler tarafından açıklanmış 9 Mart 2020 tarihinden beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Halkta yaşanan olağanüstü duruma alışkın olmadığı için enteresan tepkiler verebiliyor.

Bunlardan biri de İtalya’nın şehirlerinden birinde gerçekleşti. PhoneArena’nın haberine göre İtalya’da adı açıklanmayan bir vatandaş sokağı çıkmaya yasağını çiğneyerek Pokemon Go oynadı. Evet yanlış duymadınız bunu zaruri olmayan bir sebepten gerçekleştirdi.

31 yaşındaki İtalyan adama göre, herhangi bir kritik durum ortada yok. Adam, küçük kız kardeşiyle birlikte en sevdikleri hobilerini sürdürmeye devam ediyorlar. Pokemon GO, 2016 yılında çıkışını gerçekleştirmiş ve çıktığı tarihlerde büyük sükse yakalamıştı.

İtalya’nın San Ferro şehrinde gerçekleşen bir hayli tuhaf durum, Avrupa içerisinde virüsün ilk salgın noktalarından birinde gerçekleşti. İtalyan vatandaşı yakalandığında hiç de huzursuz olmadı. Dışarı çıkmak için iyi bir sebebi olduğunu düşünüyordu.

İsmini veremediğimiz genç adam “Pokemon avlıyordum” dedi. Bu açıklamalarla birlikte genç adam dışarı çıkarak suç işleyen 43.000 kişinin arasına katılmış oldu. Umarız, üst seviye bazı Pokemon’lar bulduktan sonra COVID-19 salgının kendi hayatını da etkileyeceğinin farkına varabilmiştir.

Herkese tavsiye ediyoruz ve kendimiz de uyguluyoruz. Ülkemizde olan virüsle başa çıkmak ve etkilerini minimum seviye indirmek için lütfen #EvdeKal’ınız.