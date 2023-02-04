Oyun donanımı ve çevre birimleri üreticisi Razer magnezyum alaşımlı çerçeveye sahip yeni Viper Mini Signature Edition‘ı tanıtarak en yeni hafif oyun mouse’nu tanıttı. Viper Mini, piyasada bulunan diğer ultra hafif modellerden farklı. Mouse, ünlü petek yapısından vazgeçerek kasada birkaç üçgen delik açıyor ve bu modeli sadece 49 gram ağırlığıyla Razer tarafından şimdiye kadar yapılmış en hafif model haline getiriyor.

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Ağırlıkta önemli bir azalma sağlamak için Viper Mini Signature Edition, plastikten daha dayanıklı ve sert ancak titanyumdan daha hafif olduğu söylenen yüksek kaliteli magnezyum alaşımından üretilen karmaşık ve dayanıklı bir tasarımla üretildi.

Yeni kablosuz oyun Mouse’u ayrıca Razer Focus Pro 30K Optik Sensör, Optik Fare Anahtarları Gen-3, HyperSpeed Kablosuz, 4000Hz yoklama hızına sahip HyperPolling Kablosuz ve cihazın 90 dakikadan kısa sürede tamamen açılmasını sağlayan 2C şarj değeri gibi en son teknolojilerle donatılacak.

Viper Mini Signature, 1,8 m USB Type-C kablosu ile hem kablosuz hem de kablolu olarak kullanılabilecek. Kablosuz bağlantıya gelince, cihaz gecikmeyi azaltmak için önceden eşleştirilmiş bir dongle ile birlikte geliyor. Marka ayrıca Corning Gorilla Glass 3 korumalı iki adet fare pateni, temizlik için mikrofiber bez, iki set fare tutma bandı ve iki adet alkol hazırlama pedi gönderiyor.

İçindekiler Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Razer HyperSpeed Kablosuz ve Kablolu modları

Razer Focus Pro 30K Optik Sensör

Saniyede 750 inçe (IPS) kadar / 70 G hızlanma

99,8 çözünürlük doğruluğu

Razer Optik Fare Anahtarları Gen-3 90M tıklama için derecelendirilmiştir

Pil Ömrü: HyperSpeed kablosuz ile 60 saate kadar

Razer HyperPolling Kablosuz Dongle ile gerçek kablosuz 4000 Hz yoklama hızı

Şarj ve kablolu kullanım için 1,8 m / 6 ft Speedflex Tip C kablo

Yaklaşık boyut: 119 mm / 4,68 inç (Uzunluk) x 62 mm / 2,44 inç (Genişlik) x 39 mm / 1,53 inç (Yükseklik)

Yaklaşık ağırlık: 49g / 1,72oz (Kablo hariç)