Aylar süren bekleyişin ardından, oyuncular nihayet PS5 konsollarında Discord sesli sohbetlerine katılabilir ve diğer oyun platformlarındaki arkadaşlarıyla sohbet edebilirler. Sony, yeni bir beta yazılım güncellemesini blog gönderisiyle duyurdu. Xbox oyuncuları birkaç aydır bu özelliğin tadını çıkarırken, Sony nihayet rakibini yakalıyor. Ancak, bu özelliğin şu anda sadece sistemin beta sürümünde mevcut olduğunu ve Discord’un herkes tarafından kullanılabilmesi için muhtemelen 8 Mart’taki 7.0 sürümünü beklemek gerekeceğini belirtelim.

İçindekiler 1440p oyuncular daha iyi bir deneyim elde edecek

1440p oyuncular daha iyi bir deneyim elde edecek

Discord Voice’a ek olarak beta, 1440p destekleyen ekranlar için Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği de içeriyor. Oyuncular artık arkadaşınızın profilinden bölünmüş ekran başlatabilir veya talep edebilir, yani bir ekranı paylaşmak için bir istek gönderebilir veya ekranınızı doğrudan profilinden bir arkadaşınızla paylaşmaya başlayabilir.

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Sony ayrıca grup sohbetlerine yeni bir “Oyuna Katıl” simgesi ve oyun merkezlerine yeni bir “Oynayan Arkadaşlar” kutucuğu ekliyor. Steam’de olduğu gibi, artık hangi arkadaşlarınızın oyuna sahip olduğunu, şu anda kimin çevrimiçi olduğunu ve şu anda kimin oyunu oynadığını görebilirsiniz. Kutucuğu seçerek arkadaşlarınızın o anda ne yaptığını görebilir ve daha fazla etkileşim seçeneği bulabileceğiniz profillerine de erişebilirsiniz.

ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, Almanya ve Fransa’daki beta katılımcılarının tümü, birkaç ay içinde kararlı sürüme dahil edilmeden önce yeni ürün yazılımı özelliklerini test etmek için davetiyeler almaya başladı.