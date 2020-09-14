Haber
Razer veri sızıntısıyla gündemde!
Oyuncu odaklı ürünleriyle bilinen Razer bu kez yüz bine yakın kişinin verilerinin internete sızmasından sorumlu görünüyor. İnternete sızan verilerde telefon numarasında açık adrese kadar birçok önemli bilgi yer alıyor.
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Oyuncu faresi, kulaklığı, bilgisayarı hatta sakızı derken Razer bu kez farklı bir konuyla gündeme oturmuş durumda. Son dönemde Razer’dan ürün alanların verileri, yanlış yapılandırılmış sunucu nedeniyle internete sızdı. Razer tarafından ürün satın almış kişilerin adı soyadı, adres, e-posta ve telefon numarası gibi verileri şu an internette dolaşıyor.
100 bin kişi veri sızıntısından etkilenmiş olabilir
Güvenlik araştırmacısı olan Bob Diachenko’ya göre bahse konu olan veri sızıntısı, yanlış yapılandırılmış sunucu nedeniyle 18 Ağustos tarihinde başladı. Diachenko’ya göre Razer’dan alışveriş yapmış yüz bine yakın kullanıcının verisi o tarihten beri internette dolaşıyor. Şirkete birçok kez sorunu ilettiğini belirten Diachenko, Razer’dan ancak üç hafta sonra yanıt alabildiğini söylüyor. Şirket ise sorunu 9 Eylül’de tamamen çözdüğünü belirtiyor.
Razer: ‘Dijital güvenliği sağlamakta kararlıyız’
Sorunun iletilmesi ve sonrasında tarafınca çözülmesinin ardından Razer, yaptığı açıklamada tüm kullanıcı verilerinin dijital emniyet ve güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğunu ve gerekli adımları attıklarını ifade etti.
Phishing’e dikkat edin!
Şirket tarafından yapılan açıklamada kullanıcı verilerinin arasında kredi kartı ve şifre bilgilerinin bulunmadığı ifade edilse de e-posta adresleri sızdırılan veriler arasında yer alıyor. Eposta adreslerinin olası kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde e-dolandırıcılık yöntemlerine başvurabileceğini unutmamak gerekiyor. Phishing olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemine karşı daha fazla dikkatli olunmasında fayda var. Müşterilerin aklına takılan diğer sorunlar içinse Razer ile iletişime geçmeleri daha iyi olacaktır.
Oyun Konsolu
Xbox Series X ve S’in Türkiye ön sipariş fiyatı belli oldu
Xbox Series X ve S için Microsoft fiyatları döviz cinsinden açıklamıştı. Bugün de Xbox Series X ve S’in Türkiye ön sipariş fiyatı belli oldu. Xbox Series S için 4599 TL, Xbox Series X için ise 7499 TL‘lik ön sipariş fiyatı belirlenmiş durumda.
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Microsoft‘un yeni nesil konsollarının fiyatını resmen açıklaması sonrasında ülkemizde yeni nesil Microsoft konsollarının nasıl bir fiyata satılacağı merak konusu olmuş, birçok ankete de konu olmuştu. Bu soru işaretleri artık giderilmiş durumda. Microsoft‘un en güçlü konsolu olan Series X 7499 TL‘den, Series S ise 4599 TL‘den ön siparişe sunulacak. Konsollar için ön siparişler 22 Eylül tarihinden itibaren alınacak. Konsolların yanında herhangi bir oyun ya da bir üyeliğin olup olmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Apple
iPad Air 4, Touch ID ile gelebilir!
Apple, iPad Pro tasarım dilini benimseyerek geliştirdiği dördüncü nesil iPad Air’de 120Hz ProMotion ve FaceID teknolojilerinden vazgeçmiş gibi görünüyor. Apple’ın bu adımı maliyetleri azaltmak adına yaptığı düşünülüyor.
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iPad Air, Pro tasarımıyla geliyor
15 Eylül’de düzenlenecek olan ‘Time Flies’ etkinliğiyle beraber Apple’ın ürün gamına eklenecek olan yeni cihazların da detayları netleşmiş gibi görünüyor. Gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılması öngörülen iPad Air için Apple maliyetleri azaltma yoluna gitmiş. Tasarım açısından iPad Pro’ya benzeyeceği ifade edilen dördüncü nesil iPad Air’da 120Hz ProMotion teknolojisi yer almayacak. Bununla beraber Pro versiyonda yer alan FaceID teknolojisinden Air için vazgeçen Apple, cihazın yan kısmında bulunan güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu ile güvenliği sağlayacak. Apple kanadında cihazın yan kısmına entegre bir TouchID daha önce hiçbir cihazda yer almamıştı, bu bir ilk olabilir.
İlerleyen süreçte daha fazla cihazda Touch ID görebiliriz
Sektördeki sızıntı bilgileriyle bilinen Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın bu adımı yalnızca Air ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki süreçte gelecek olan fiyat odaklı modellerde yan tarafa entegre Touch ID’yi daha sık görebiliriz. Hatta Kuo’ya göre yeni nesil iPad Pro’da dahi bu FaceID’den vazgeçilebilir. Önümüzdeki haftayla beraber dördüncü nesil iPad Air ve Apple Watch 6 serisinin seri üretimine başlanacağını ifade eden Kuo, Watch ailesi için de bazı bilgiler paylaştı.
Önümüzdeki yıl Apple Watch serisinin tasarımı değişebilir.
‘Time Flies’ etkinliği kapsamında tanıtılması beklenen bir diğer ürün ise bilindiği üzere yeni nesil Apple Watch serisi. Kuo, bu etkinlikte tanıtılacak olan Apple Watch 6 serisi için tasarımsal açıdan bir değişiklik öngörülmediğini ancak bunun 2021’de değişebileceğini ifade etti. Watch 6 selefinden, kan oksijen seviyesi ölçüm sensörü ile ayrılıyor.
Bloomberg’de yer alan habere göre Watch 6 serisinde oldukça hızlı olduğu öne sürülen S6 yongası bulunabilir. S6 yonga setiyle beraber hız farkedilir derecede artacak mı yoksa sadece geliştirme olarak mı kalacak, ilerleyen günlerde öğrenmiş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Google, yeni Pixel telefonunu 30 Eylül’de tanıtacak!
Google 30 Eylül’de gerçekleştireceği lansmanla beraber yeni Pixel telefonlarını ve akıllı hoparlörünü tanıtacak. Yeni Chromecast ise 4K HDR ve Dolby Vision desteğiyle gelebilir.
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Apple ve Samsung’un ardından Eylül ayı içerisinde lansman gerçekleştirecek olan bir diğer firma ise Google oldu. I/O 2020 iptali sonrası Google bu kez basın mensupları için sanal bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurmuştu. 30 Eylül’de gerçekleştirilecek olan bu lansmanda Google, yeni Pixel telefonları ve diğer ürünlerini tanıtacak.
Pixel cihazlarda 5G vurgusu önplanda
Ay sonunda yapılacak olan etkinlikle beraber Google’ın yeni telefonlarını tanıtması bekleniyor. Son gelen sızıntılara göre 4a modelinin 5G destekli versiyonuyla ailenin yeni mensubu olacak Pixel 5’i tanıtması öngörülüyor. Geçtiğimiz aylarda markette yerini alan 4a modelinden umduğunu bulamayan Google’ın etkinlikte tanıtılacak yeni cihazlarıyla durumu toparlaması öngörülüyor. Bunlar haricinde yeni Chromecast cihazını tanıtacak olan teknoloji devi Nest akıllı hoparlörünü de görücüye çıkarıyor.
Yeni ‘dongle’ uzaktan kumandayla gelebilir
Chromecast için de geliştirmelerde bulunan Google, yeni ‘dongle’da Dolby Vision ve 4K HDR desteği sunabilir. Söylentilere göre kontrolü kolaylaştırmayı hedefleyen Google, dongle’a uzaktan kumanda da ekleyebilir. Teknoloji devinin etkinlikte tanıtması önegörülen yeni akıllı hoparlörü hakkında ise bu sene başında çıkan tanıtım videosu haricinde bir bilgi bulunmuyor.