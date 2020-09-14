Razer veri sızıntısıyla gündemde!

Oyuncu odaklı ürünleriyle bilinen Razer bu kez yüz bine yakın kişinin verilerinin internete sızmasından sorumlu görünüyor. İnternete sızan verilerde telefon numarasında açık adrese kadar birçok önemli bilgi yer alıyor.

İlginizi çekebilir: Razer oyuncu sakızı Respawn by 5’ı tanıttı!

reklam

Oyuncu faresi, kulaklığı, bilgisayarı hatta sakızı derken Razer bu kez farklı bir konuyla gündeme oturmuş durumda. Son dönemde Razer’dan ürün alanların verileri, yanlış yapılandırılmış sunucu nedeniyle internete sızdı. Razer tarafından ürün satın almış kişilerin adı soyadı, adres, e-posta ve telefon numarası gibi verileri şu an internette dolaşıyor.

100 bin kişi veri sızıntısından etkilenmiş olabilir

Güvenlik araştırmacısı olan Bob Diachenko’ya göre bahse konu olan veri sızıntısı, yanlış yapılandırılmış sunucu nedeniyle 18 Ağustos tarihinde başladı. Diachenko’ya göre Razer’dan alışveriş yapmış yüz bine yakın kullanıcının verisi o tarihten beri internette dolaşıyor. Şirkete birçok kez sorunu ilettiğini belirten Diachenko, Razer’dan ancak üç hafta sonra yanıt alabildiğini söylüyor. Şirket ise sorunu 9 Eylül’de tamamen çözdüğünü belirtiyor.

Razer: ‘Dijital güvenliği sağlamakta kararlıyız’

Sorunun iletilmesi ve sonrasında tarafınca çözülmesinin ardından Razer, yaptığı açıklamada tüm kullanıcı verilerinin dijital emniyet ve güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğunu ve gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Phishing’e dikkat edin!

Şirket tarafından yapılan açıklamada kullanıcı verilerinin arasında kredi kartı ve şifre bilgilerinin bulunmadığı ifade edilse de e-posta adresleri sızdırılan veriler arasında yer alıyor. Eposta adreslerinin olası kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde e-dolandırıcılık yöntemlerine başvurabileceğini unutmamak gerekiyor. Phishing olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemine karşı daha fazla dikkatli olunmasında fayda var. Müşterilerin aklına takılan diğer sorunlar içinse Razer ile iletişime geçmeleri daha iyi olacaktır.