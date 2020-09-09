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Razer oyuncu sakızı Respawn by 5’ı tanıttı!
Razer oyun dünyasına yeni ve ilginç ürünler katmaya devam ediyor. Firma 5 Gum ekibi ile ortak geliştirdiği oyuncu sakızı Respawn by 5‘ı tanıttı.
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Karşınızda “oyuncu sakızı” Respawn by 5!
Oyun dünyası her geçen gün gün yeni gelişmeler ile oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Video oyunları dışında da oldukça geniş bir piyasası olan bu dünyaya ilginç bir ürün eklenmek üzere. Razer firması, yaptığı duyuru ile birlikte, Respawn by 5 isimli oyunculara özel sakızı tanıttı. Mars Wrigley firmasının sahibi olduğu 5 Gum ekibi ile yapılan ortak çalışma sonucu üretilen sakızlar, kendi alanında bir ilki temsil ediyor. Oyuncuların odaklarını arttırmak için üzerinde çalışıldığı belirtilen ürünlerin üç farklı çeşidi yer almakta.
Naneli, tropikal meyveli ve nar karpuz aromalı olmak üzere üç farklı seçeneği olan oyuncu sakızı, herhangi bir ilave şeker içermemekte. Özellikle oyun sırasında oyuncuların odaklarını kaybetmemesi için geliştirildiği belirtilen oyuncu sakızları, B3, B5, B6 ve B12 vitaminlerini içermekte. Ayrıca içerisinde yer alan kafeini yeşil çaydan özümseyen sakızların tam kafein oranı ise henüz bilinmiyor. Respawn by 5, Razer firmasının internet sitesinde an itibariyle satışa çıkarılırken, içerisinde 15 adet sakız bulunan tek bir kutunun 2.90 dolar fiyat etiketine sahip olduğu ancak internet sitesinden tekli satışların olmayacağı öğrenildi. İnternet sitesinden sipariş edilebilen 10‘lu büyük paketlerin ise 27.99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunmakta. Enerji içeceğinin ardından sakız ile tekrardan oyuncuların tüketebileceği ürünler çıkaran Razer, bakalım hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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MediaMarkt’ta Uzaktan Eğitim İhtiyaçları indirimleri devam ediyor!
MediaMarkt, uzaktan eğitim ihtiyaçları için düzenlediği indirim kampanyasına yeni fırsatlarla devam ediyor. 4 – 7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni fırsatlarda, pek çok model indirimde. Ayrıca Samsung Note 20 Ultra için eski telefonunu getirene 6000 TL’ye varan indirim kampanyası ve bilgisayar modellerinde peşin fiyatına 12 taksit gibi kampanyalar da bulunuyor.
Öne çıkan ürünleri ve kampanyaları aşağıda sizler için sıraladık. Kampanyaya dahil tüm ürünleri görmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Galaxy Note 20 Ultra için 6000 TL’ye varan indirim
Note ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi Note 20 Ultra, Mediamarkt.com.tr veya şirketin fiziksel mağazalarında geri alım kampanyasıyla satılıyor. Eski telefonunu getirip Galaxy Note 20 Ultra modelini almak isteyen kullanıcılara, 6000 TL’ye varan indirim sunuluyor.
LENOVO TAB M8 32 GB
Uzaktan eğitim ihtiyaçları için uygun fiyatlı bir tablet almak isteyen kullanıcılara hitap eden Lenovo TAB M8 32 GB modeli kampanya kapsamında 1099 TL fiyatla listeleniyor.
iPhone SE alana AirPods fırsatı
Apple’ın en yeni telefonlarından iPhone SE 2020 64 GB modeli, kampanya kapsamında 5299 TL ile listeleniyor. Ayrıca iPhone SE 64 GB alan kullanıcılar, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusunu 399 TL‘ye satın alabiliyor.
Samsung 55TU8500 ile 450 TL para kart hediye
Samsung’un 55 inç ekran boyutu ve 4K UHD TV modeli 55TU8500, kampanya kapsamında 6499 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Ayrıca MediaMarkt Club üyelerine özel 450 TL para kart hediye!
MediaMarkt Club ile ilgili ayrıntılı bilgiye daha önce hazırlamış olduğumuz bu makaleden ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar modellerinde peşin fiyatına 12 taksit
MediaMarkt, uzaktan eğitim fırsatları kapsamında 2499 TL’den başlayan fiyatlarla birçok bilgisayar modelini tüketicilerle buluşturuyor. Ayrıca tüketiciler peşin fiyatına 12 taksitle bu modelleri satın alabiliyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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Huawei, Mate markasına yeni ürünler getiriyor!
Huawei, Mate markasını genişletmeye devam ediyor. Çinli firma son gelen bilgilere göre amiral gemisi markasına, 8 yeni ürün getirmeye hazırlanıyor.
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8 yeni Mate ürünü ile karşılaşmaya hazır olun!
Huawei, akıllı telefon dünyası dışında da yatırım yapmaya devam ediyor. Firma, ürün yelpazesini genişletmek isterken, bu konuda attığı adımlar bir bir ortaya çıkıyor. SlashLeaks ekibinden bir ismin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım sayesinde firmanın sekiz yeni Mate ürünü üzerinde çalıştığı öğrenildi. Listede oldukça ilginç yeni ürünler yer alsa da, firmanın Mate markasını büyütmeye çalıştığı gözle görüldü. Samsung için Galaxy neyse Huawei için artık Mate o demek cümlesi pek yanlış bir ifade olmayacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz aylarda MatePod ve MateWatch içinde benzer girişimlerde bulunduğu öğrenilen firmanın, bu sekiz yeni ürünle birlikte teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirme amacında olduğu tahmin ediliyor.
how many things can be named Mate
Huawei: Yes pic.twitter.com/Kd7e72bkgF
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 3, 2020
MateVR, MateRobot, MateRouter, MateAR, MateBand, MateRing, MateHome ve MateAuto isimlerinin listede belli olmasının ardından, Huawei firmasının farklı sektörlere de ürün çıkarmaya devam edeceği öğrenildi. Her ne kadar firmanın olası ürünleri için verildiği belirtilen ürünleri, hiç bir zaman piyasada göremeyebiliriz. Ancak Huawei firmasının bu ürünler hakkında planı olmadığını söyleyemeyiz. Hali hazırda HarmonyOS için çalışmalarını sürdüren firma, ilerleyen zamanlarda ekosistemini geliştirmek için bu ürünlere ihtiyaç duyabilir. Bakalım firma, önümüzdeki günlerde olası sekiz yeni ürün ile alakalı herhangi bir duyuru yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
Formula 1’i Türkiye’de yapılmasını sağlayan Intercity, buıgün yaptığı açıklama ile minimum bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den toplam 90 TL olacağını duyurdu!
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7 yıl aradan sonra İstanbul Park pistinde -Ferrari için geçerli olmasa da- Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarının yarışını izleyeceğiz. Bu konunun resmen açıklanması ardından biraz önce Intercity İstanbul Park’da yapılan basın toplantısında konuşan Vural Ak, önemli bir bilgiyi paylaştı.
İstanbul Park’ta biletler günlük 30 TL!
Önemli bir haber paylaşacağını duyuran İntercity, yapılan toplantıda Formula 1’in pandemi süreci ile değişen takviminde yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdiler. Vural Ak aynı zamanda önemli bir haber daha verdi. Bildiğiniz gibi yeni takvimde yarışlar pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor. Ancak Mugello, Portekiz ve Rusya GP’leri bu yılın ilk seyircili yarışları olacak. Bu nedenle 200 bin kişilik ağırlama kapasitesi olan İstanbul Park da pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyicili olacağı belirtildi. %50 kapasite ile, yani 100 bin kişilik sınırlı sayıda bir izleme kapasitesi ile biletler haftaya satışa çıkacak.
Vural Ak bu haberin ardından büyük bir sürpriz yaparak yurt dışında 80-90 Euro’dan başlayan ve döviz kuru neticesinde çok pahalı olan biletlerde ciddi bir indirim yaptı. Intercity’nin 30. yılı nedeniyle günlük 30 TL’den yani toplam 90 TL’den başlayacak bilet fiyatları olacağı bilgisi paylaşıldı. Bu biletler açık alan biletleri olacak. Aynı zamanda tribünler ve VIP biletleri de bu fiyattan yüksek olsa da beklendiği kadar pahalı olmayacağı bilgisi verildi.
Formula 1 anlaşması 1 yıllık, devamı gelebilir
Merak edilen bir diğer konu olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin sadece bu sene mi olma konusuna açıklığa kavuştu. Ak, anlaşmanın şu anda sadece bu sezon için olduğunu paylaştı. Tüm masrafların Intercity tarafından karşılandığı da belirtildi. Ancak bu yılki yarışın sorunsuz geçmesi halinde 2021 ve sonrası adına uzun dönem bir sözleşme yapılmasının da ihtimalinin büyük olduğu vurgulandı. Bunu sezon sonunda anlayacağız.
Biletler haftaya satışa çıkıyor!
Günlük 30TL, yani toplamda 90 TL’den başlayacak biletler, Vural Ak’ın belirttiği üzere haftaya satışa çıkacak. Açık alanda 90 TL’lik biletlerin sayısı belli olmazken, diğer bilet fiyatları da şu anda açıklanmadı. 13-15 Kasım 2020’de görüşmek üzere!