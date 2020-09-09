Razer oyuncu sakızı Respawn by 5’ı tanıttı!

Razer oyun dünyasına yeni ve ilginç ürünler katmaya devam ediyor. Firma 5 Gum ekibi ile ortak geliştirdiği oyuncu sakızı Respawn by 5‘ı tanıttı.

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Karşınızda “oyuncu sakızı” Respawn by 5!

Oyun dünyası her geçen gün gün yeni gelişmeler ile oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Video oyunları dışında da oldukça geniş bir piyasası olan bu dünyaya ilginç bir ürün eklenmek üzere. Razer firması, yaptığı duyuru ile birlikte, Respawn by 5 isimli oyunculara özel sakızı tanıttı. Mars Wrigley firmasının sahibi olduğu 5 Gum ekibi ile yapılan ortak çalışma sonucu üretilen sakızlar, kendi alanında bir ilki temsil ediyor. Oyuncuların odaklarını arttırmak için üzerinde çalışıldığı belirtilen ürünlerin üç farklı çeşidi yer almakta.

Naneli, tropikal meyveli ve nar karpuz aromalı olmak üzere üç farklı seçeneği olan oyuncu sakızı, herhangi bir ilave şeker içermemekte. Özellikle oyun sırasında oyuncuların odaklarını kaybetmemesi için geliştirildiği belirtilen oyuncu sakızları, B3, B5, B6 ve B12 vitaminlerini içermekte. Ayrıca içerisinde yer alan kafeini yeşil çaydan özümseyen sakızların tam kafein oranı ise henüz bilinmiyor. Respawn by 5, Razer firmasının internet sitesinde an itibariyle satışa çıkarılırken, içerisinde 15 adet sakız bulunan tek bir kutunun 2.90 dolar fiyat etiketine sahip olduğu ancak internet sitesinden tekli satışların olmayacağı öğrenildi. İnternet sitesinden sipariş edilebilen 10‘lu büyük paketlerin ise 27.99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunmakta. Enerji içeceğinin ardından sakız ile tekrardan oyuncuların tüketebileceği ürünler çıkaran Razer, bakalım hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.