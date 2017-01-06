Razer Üç Monitöre Sahip Dizüstü Bilgisayar Tanıttı

Masaüstü modellerinde çoklu monitör kullanımı giderek artan bir trend olmuşken Razer bu trendi yeni dizüstü bilgisayar modelinde denedi.

Razer’ın Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da Project Valerie adını verdiği dünyanın ilk çoklu monitöre sahip dizüstü modelini tanıttı. Geçmişte ekranlar kartları ne kadar iyi olursa olsun bütün performans tek bir ekranda kısıtlıydı şimdi ise bir çok masaüstü bilgisayarda çoklu monitör özelliğini görüyoruz ancak dizüstü bilgisayarlarda üç ayrı monitör görmeyi beklediğimiz bir şey değildi.

Bilgisayarın her bir ekranı 17.3 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlüğe sahip. Bu nda toplamda 11520 x 2160 yani 12K yapıyor. Ortada yer alan ekranın arkasından otomatik olarak çıkan ekranlar 180 derecelik bir görüş açısı sağlıyor. Monitörler Nvidia tarafından geliştirilen Surround View teknolojisi destekliyor. Bu sayede tek bir görüntü birden fazla monitöre yayılabiliyor. Sağdan soldan kablo görünecek diye korkmayın bilgisayar son derece derli toplu.

Bilgisayar 17 inçlik Blade Pro modeli gibi tamamen alüminyum kasaya sahip. Ayrıca Oculus Rift ya da HTC Vive için gereken bütün donanım özelliklerini karşılıyor. Bütün bu ekstra donanım sayesinde bilgisayar sadece 3.81 cm kalınlığında ve 5.4 kilogram ağırlığında.Bilgisayarın ne zaman satışa çıkacağı ya da üzerinde yer alan işlemci, ekran kartı veya bellek için bir açıklama yapılmadı.