Razer Project Brooklyn : Açılabilir ekrana sahip oyun koltuğu!

Razer, CES2021’de sadece yeni dizüstü bilgisayarlarını değil farklı konsept ürünlerini de tanıtmaya devam ediyor. Marka, yerleşik ekrana sahip bir konsept oyun koltuğu olan Razer Project Brooklyn ‘i ve Project Hazel akıllı yüz maskesini tanıttı.

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Razer Project Brooklyn

Project Brooklyn ilk bakışta normal bir oyun koltuğu gibi görünüyor ancak bu koltuğun en önemli özeliiği 60 inçlik açılabilir OLED ekrana sahip olması. Böylece çok büyük alanlara ihtiyaç duymadan veya bir VR kaskı kullanmadan tamamen sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca ekranı istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Razer, bu koltuğun HyperSense adında bir titreşim ve geri bildirim teknolojisine sahip olduğunu da belirtti. Razer’ın diğer ürünlerinde olduğu gibi bu koltukta da Chroma RGB aydınlatmaları bulunuyor.

Project Hazel

Project Hazel, yüz maskeleriyle ilgili bazı yaygın sorunları gidermeyi amaçlıyor. VoiceAmp özelliğine sahip bu maskede konuşmanızı güçlendirmek için yerleşik bir mikrofon ve amplifikatör kullanılıyor. Hazel, UV donanımlı bir kablosuz hızlı şarj kutusu aracılığıyla dezenfekte edilebilir özelliğe sahip. Razer Project Brooklyn modelinde olduğu gibi bu üründe de Chroma RGB renk aydınlatması mevcut.

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Diğer konsept ürünlerden de bildiğimiz üzere Project Brooklyn oyun koltuğunun ve ya Project Hazel maskesinin son kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.Şirket, koltuğun fizibilitesini “en iyi sporcular ve etkileyicilerle” test ettiğini ve testler yoluyla maskeye ince ayarlar yapmayı planladığını söyledi.