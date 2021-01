Razer Project Brooklyn : Açılabilir ekrana sahip oyun koltuğu!

LG Electronics, 2021 TV serisinde Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now hizmetlerinin destekleneceğini duyurdu. Böylelikle Stadia, Android TV dışında ilk kez farklı bir platformda kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Bildiğiniz üzere LG, akıllı TV’lerinde Google’ın Android TV işletim sistemini kullanmıyor. Bunun yerine şirket, TV’lerinde kendi geliştirdiği webOS adlı işletim sistemini kullanmayı tercih ediyor. Bu sebepten ötürü uygulama geliştiricileri de, tıpkı Android TV’ye uygulama yazar gibi LG webOS platformuna özel uygulama geliştirmek zorunda kalıyorlar.

CES 2021 etkinliğinde sahne alan LG Electronics, 2021 TV modellerinden itibaren webOS işletim sisteminin Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now’u destekleyeceğini açıkladı. Aslında bakacak olursanız Google Stadia televizyonlara ilk kez LG sayesinde gelmiyor, Google’ın Android TV işletim sisteminde Stadia uygulaması zaten bulunuyordu. LG tarafından 2021 serisi TV’lere getirilmesiyle beraber Stadia, Android TV’nin dışında farklı bir platformda kendisine yer edinmeye başlayacak.

2021 serisi LG TV kullanıcıları, Google Stadia veya GeForce Now’dan oyun oynayabilecekler

Google’ın bulut oyun hizmeti Google Stadia, 2021’in ikinci yarısına doğru LG 2021 TV modellerinde kullanıma sunulacak. Tabii ki Stadia yalnızca belirli ülkelerde mevcut olduğundan dolayı, LG de doğal olarak bütün ülkelerdeki TV’lerine Stadia’yı getiremeyecek. Google Stadia hizmetinin mevcut olduğu bir ülkede ikâmet eden LG akıllı TV kullanıcıları, kullanıma açıldığında Stadia’yı LG Content Store’dan indirebilecekler.

Benzer şekilde NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now da 2021 serisi LG TV kullanıcılarının hizmetine açılacak. Fakat GeForce Now’un kullanıma sunulma tarihiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Öncelikle Stadia’nın, sonrasında GeForce Now’un LG TV’lerde desteklenmeye başlayacağı biliniyor olsa da, GeForce Now’la ilgili tam bir tarih henüz açıklanmadı.

GeForce Now kullanıma açıldıktan sonra, tıpkı Stadia’da olduğu gibi kullanıcılar hizmet üzerinden direkt oyun satın alabilecekler ve ardından televizyonlarında oynayabilecekler. Bildiğiniz gibi GeForce Now, kullanıcıların farklı platformlarda satın aldıkları oyunları oynamalarına da izin veriyor. Bu bağlamda kullanıcılar GeForce Now sayesinde dolu dolu bir oyun kataloğuna sahip olabilecekler. Google Stadia ve GeForce Now, kullanılabilir olduktan sonra 2021 serisi webOS6 platformuna sahip LG televizyon modellerinde LG Content Store’dan indirilebilecek.