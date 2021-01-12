Oyun
Razer Project Brooklyn : Açılabilir ekrana sahip oyun koltuğu!
Razer, CES2021’de sadece yeni dizüstü bilgisayarlarını değil farklı konsept ürünlerini de tanıtmaya devam ediyor. Marka, yerleşik ekrana sahip bir konsept oyun koltuğu olan Razer Project Brooklyn ‘i ve Project Hazel akıllı yüz maskesini tanıttı.
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Razer Project Brooklyn
Project Brooklyn ilk bakışta normal bir oyun koltuğu gibi görünüyor ancak bu koltuğun en önemli özeliiği 60 inçlik açılabilir OLED ekrana sahip olması. Böylece çok büyük alanlara ihtiyaç duymadan veya bir VR kaskı kullanmadan tamamen sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca ekranı istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Razer, bu koltuğun HyperSense adında bir titreşim ve geri bildirim teknolojisine sahip olduğunu da belirtti. Razer’ın diğer ürünlerinde olduğu gibi bu koltukta da Chroma RGB aydınlatmaları bulunuyor.
Project Hazel
Project Hazel, yüz maskeleriyle ilgili bazı yaygın sorunları gidermeyi amaçlıyor. VoiceAmp özelliğine sahip bu maskede konuşmanızı güçlendirmek için yerleşik bir mikrofon ve amplifikatör kullanılıyor. Hazel, UV donanımlı bir kablosuz hızlı şarj kutusu aracılığıyla dezenfekte edilebilir özelliğe sahip. Razer Project Brooklyn modelinde olduğu gibi bu üründe de Chroma RGB renk aydınlatması mevcut.
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Diğer konsept ürünlerden de bildiğimiz üzere Project Brooklyn oyun koltuğunun ve ya Project Hazel maskesinin son kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.Şirket, koltuğun fizibilitesini “en iyi sporcular ve etkileyicilerle” test ettiğini ve testler yoluyla maskeye ince ayarlar yapmayı planladığını söyledi.
Genel
Project Athia 2022 yılında piyasaya çıkacak!
Prohect Athia oyunu 2022 yılında bizlerle olacak. Yeni nesil PlayStation 5 özel oyununun önümüzdeki yıl oyunculara sunulması bekleniyor.
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Square Enix, Project Athia oyununu 2022 yılında çıkarmaya hazırlanıyor!
Oyun dünyası yeni nesil oyunlarla buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyun konsollarının piyasaya çıkması ile birlikte artan yeni nesil yapımlar, oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu yapımlar arasında yerini alan Square Enix‘in elinden çıkan Project Athia, önümüzdeki sene meraklıları ile buluşuyor. CES 2021 kapsamında PlayStation cephesi için bazı duyurular yapan Sony, yeni nesil konsol özel oyununu 2022 yılında Square Enix ile piyasaya çıkaracak.
Açık dünya aksiyon oyunu olan Project Athia, konsol özel oyunlar arasında biraz geri planda kalsa da, önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Ocak 2022 tarihinde oyuncuları karşılaması beklenen yapım, yapı itibariyle Horizon Zero Down oyununa benzetilmekte. Yeni nesil konsolların gücünü tam anlamıyla hissettirmesi beklenen oyun, son dönemde popülaritesi artan ışın izleme teknolojisine de sahip olacak. Öte yandan bir diğer PlayStation 5 özel oyunu olan Capcom yapımı Pragmata ise 2023 yılına ertelendi. Ertelenmenin kesin nedeni belli olmazken, farklı yapısı ile oyun ilk gösterildiği günden bu yana oyuncuların merakını arttırmayı başarmıştı. Bakalım oyun dünyası yeni nesil oyunlardan beklediğini alabilecek mi merakla takip ediyor olacağız.
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Akıllı TV
LG, 2021 TV modellerinde Stadia ve GeForce Now’u destekleyecek
LG Electronics, 2021 TV serisinde Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now hizmetlerinin destekleneceğini duyurdu. Böylelikle Stadia, Android TV dışında ilk kez farklı bir platformda kullanıcılarla buluşmuş olacak.
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Bildiğiniz üzere LG, akıllı TV’lerinde Google’ın Android TV işletim sistemini kullanmıyor. Bunun yerine şirket, TV’lerinde kendi geliştirdiği webOS adlı işletim sistemini kullanmayı tercih ediyor. Bu sebepten ötürü uygulama geliştiricileri de, tıpkı Android TV’ye uygulama yazar gibi LG webOS platformuna özel uygulama geliştirmek zorunda kalıyorlar.
CES 2021 etkinliğinde sahne alan LG Electronics, 2021 TV modellerinden itibaren webOS işletim sisteminin Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now’u destekleyeceğini açıkladı. Aslında bakacak olursanız Google Stadia televizyonlara ilk kez LG sayesinde gelmiyor, Google’ın Android TV işletim sisteminde Stadia uygulaması zaten bulunuyordu. LG tarafından 2021 serisi TV’lere getirilmesiyle beraber Stadia, Android TV’nin dışında farklı bir platformda kendisine yer edinmeye başlayacak.
2021 serisi LG TV kullanıcıları, Google Stadia veya GeForce Now’dan oyun oynayabilecekler
Google’ın bulut oyun hizmeti Google Stadia, 2021’in ikinci yarısına doğru LG 2021 TV modellerinde kullanıma sunulacak. Tabii ki Stadia yalnızca belirli ülkelerde mevcut olduğundan dolayı, LG de doğal olarak bütün ülkelerdeki TV’lerine Stadia’yı getiremeyecek. Google Stadia hizmetinin mevcut olduğu bir ülkede ikâmet eden LG akıllı TV kullanıcıları, kullanıma açıldığında Stadia’yı LG Content Store’dan indirebilecekler.
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Benzer şekilde NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now da 2021 serisi LG TV kullanıcılarının hizmetine açılacak. Fakat GeForce Now’un kullanıma sunulma tarihiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Öncelikle Stadia’nın, sonrasında GeForce Now’un LG TV’lerde desteklenmeye başlayacağı biliniyor olsa da, GeForce Now’la ilgili tam bir tarih henüz açıklanmadı.
GeForce Now kullanıma açıldıktan sonra, tıpkı Stadia’da olduğu gibi kullanıcılar hizmet üzerinden direkt oyun satın alabilecekler ve ardından televizyonlarında oynayabilecekler. Bildiğiniz gibi GeForce Now, kullanıcıların farklı platformlarda satın aldıkları oyunları oynamalarına da izin veriyor. Bu bağlamda kullanıcılar GeForce Now sayesinde dolu dolu bir oyun kataloğuna sahip olabilecekler. Google Stadia ve GeForce Now, kullanılabilir olduktan sonra 2021 serisi webOS6 platformuna sahip LG televizyon modellerinde LG Content Store’dan indirilebilecek.
e-Spor
HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları CES 2021’de tanıtıldı
Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen isimlerden HyperX, CES 2021 kapsamında yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi ve ChargePlay Duo şarj istasyonu ilk kez görücüye çıktı. Ayrıca HyperX’in birçok ürünü dünya genelinde satışa çıkıyor.
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HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları
Standart bir klavyedeki tuşların yüzde 60’ına sahip olan HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Taşınabilirliği ve masasındaki alanı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen oyuncuları hedefleyen mekanik klavye, alışıldığı üzere kişiselleştirilebilir LED aydınlatmaya sahip. HyperX Alloy Origins 60’ta HyperX’e ait kırmızı mekanik anahtarlar kullanılmış. Ayrıca, oyun modu bulunan klavyede makro tuşları atanabiliyor ve üç adete kadar profil doğrudan klavyeye kaydedilebiliyor. 22 Şubat’ta Amerika’da satışa sunulacak olan klavye, 100 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Yeni tanıtılan diğer HyperX ürünüyse ChargePlay Duo şarj istasyonu. Aynı anda iki adet Xbox One veya Xbox Series X|S kontrolcüsünü şarj edebilen istasyon, Şubat ayında satışa çıkacak ve 40 dolar fiyat etiketine sahip.
Ayrıca, HyperX Cloud II kablosuz oyuncu kulaklığı, hafifliğiyle dikkat çeken Pulsefire Haste oyuncu faresi ve HyperX Cloud Revolver + 7.1 oyuncu kulaklığı olmak üzere daha önce tanıtılan üç HyperX oyuncu ekipmanı dünya genelinde satışa çıkıyor.
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